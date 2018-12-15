大仁科大生命課程 體驗由生入死

2018年12月15日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

隨著時代變遷，傳統「喪禮服務」在產、官、學界努力推動下，不再隱晦陰暗，能搬上檯面成為一門學科，屏東大仁科技大學開設生命關懷事業學士學程，更邀請校內師生一起提前體驗「死亡」（見圖，林和生攝），在棺木裡躺過一回的學生直呼：「對生命有了不同以往的見解。」

根據國發會2018年最新統計資料顯示，台灣約有2300萬人，其中65歲以上人口有343萬人，預計2050年將攀升至750萬人，校方不諱言，年紀越大離死亡越近，可以想見未來喪禮服務相關需求將大幅提升，並帶動殯葬產業鏈的蓬勃發展。

大仁科大生命關懷事業學士學程主任李翰林指出，雖然節葬、簡葬蔚為流行，但是估計全台光塔位產值就高達500億元，檯面下更不只這數字，相關產業鏈從醫院中的看護、後續遺體妝容及殯葬等一條龍服務，目前人才尚未飽和，因此從「臨終生命體驗活動」中，盼讓學生提早接觸。

「由生入死」的體驗包括遺愛手書繕寫、躺棺及生命回顧。大仁護理系3年級李品儒指出，之前對於死亡因未知而有所恐懼，但想到將走上護理師一職，勢必時常面對，因此來提早體驗，對於工作也有所助益；她說，自己躺在棺木裡的那一刻，最想跟親友說「若她真的離開，生活不要有任何改變。」

(中國時報)