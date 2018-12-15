假投票勝宋瑋莉 蔡旺璉出線

國民黨基隆市黨部14日進行議長假投票，現任副議長蔡旺璉（右）以10比6勝現任議長宋瑋莉（左）。（李依璇翻攝）

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中國時報
／基隆報導

國民黨今年在基隆市議員選舉大獲全勝，拿下過半16席，正副議長寶座十拿九穩，現任議長宋瑋莉尋求連任，副議長蔡旺璉也期盼爭取議長寶座，2人二度協調破局。國民黨基隆市黨部14日安排假投票，蔡旺璉以10票比6票勝宋瑋莉，將代表國民黨角逐議長寶座。

市黨部昨天上午10時30分辦理最後一次的協調座談會，但雙方仍協調不成，最後由16名國民黨議員投票推舉人選，最後蔡旺璉以10票比6票勝出，宋瑋莉在開票出來後，也大方恭喜蔡旺璉獲得提名，選舉過程平和順利。

副議長人選 下周徵詢

「非常榮幸獲得多數黨籍議員認同！」蔡旺璉高興表示，今後會任重道遠、戰戰兢兢，假投票過程和諧、平順，大家也達成共識，真正投票時應該不會有變數；至於副議長人選，因為才剛獲得黨籍議員支持，目前還沒認真物色搭配人選，需1、2天徵詢。

市黨部主委黃希賢說，4日截止登記後，有黨籍議員張淵翔、林沛祥及何淑萍登記參選副議長，副議長人選基本上會尊重蔡旺璉想法，黨部下周將展開徵詢，若有結果會再對外說明，同時也會拜訪無黨籍議員，爭取支持。

選舉若跑票 開除黨籍

黃希賢強調，假投票結束後，所有人必須服從結果，若有人違紀，則依黨章規定撤銷黨籍處分，3年內不得申請回復黨籍；25日正副議長選舉，黨籍議員若跑票，將會被開除黨籍，且6年內不得再入黨。

此外，民進黨今年基隆議會剩下6席，外界關注是否仍會推出議長參選人。民進黨市黨部主委張錦煌表示，目前還沒有大方向，但是近日內將開會決定。

(中國時報)

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