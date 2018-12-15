象山步道6景點 視野絕佳

2018年12月15日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

迎接2019年到來，每年備受矚目的台北101大樓煙火秀總是人擠人，北市大地處推薦象山步道6個觀賞景點，提供民眾居高臨下欣賞演火秀的視野。因應不少攝影愛好者會提前放置腳架卡位，大地處提醒，步道相關設施皆屬公共使用，不得用任何物品固定在欄杆占位。

鄰近台北捷運淡水信義線的象山站，近年成為國內外遊客登山拍攝台北市景及台北101大樓最佳選擇，也是觀賞跨年煙火秀、燈光秀絕佳位置，因應人潮增加，大地處逐年改善步道設施，像是更新扶手欄杆、座椅、直飲機、指標等，提供遊客舒適安全環境。

台北101跨年煙火秀倒數計，大地處推薦象山步道6處最佳觀賞景點，從靈雲宮方向進入步行約10至15分鐘，沿途設置攝手平台、六巨石、攝影平台；從永春崗公園進入則有永春崗平台、超然亭；由市療步道口進入330公尺可抵達煙火平台。

大地處道路步道科長陳彥成表示，民眾欲前往象山步道可搭乘捷運淡水信義線至象山站2號出口，沿著步道導覽牌即可抵達登山口，也可掃描導覽牌的QRcode提供導航服務。

跨年人潮較多，大地處建議民眾利用捷運、公車、YouBike等大眾運輸工具往返象山步道，民眾若想提前規畫路線，可以前往大地處領取摺頁或至大地處網站查詢相關資訊。

(中國時報)