女童誤投千元 司機暖心代墊

基隆市一名國小女童搭公車時誤將千元大鈔投入投幣箱（小圖），因為無法馬上取出，著急到在路邊不停啜泣。（李依璇翻攝）

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中國時報
／基隆報導

基隆一名國小女童日前搭公車時，不慎將10元及千元大鈔一起投入投幣箱內，女童得知無法馬上從投幣箱取出鈔票時，急得嚎啕大哭，直到公車回到總站，因為要隔天才能開箱取出，一旁準備發車的暖心司機倪世萬看見女童站在路邊不斷哭泣，一時想到自己的女兒，不忍女童這樣乾著急，代墊1000元給女童，才讓女童破涕為笑。

著急嚇哭 不知所措

基隆市公車處指出，12日傍晚5時許，一名約國小3、4年級的女童，在暖暖地區搭公車，一上車就將10元投入投幣箱，卻不小心將手上握住的1000元也投入，女童趕緊向許姓司機說，「我不小心投下1000元了！」

女童當下雖有向司機反映，但許姓司機礙於規定，沒辦法馬上開啟投幣箱，只能依程序將投幣箱帶回總站更換，依照程序大約要2至3天才能領回誤投的千元大鈔。

女童得知無法馬上取回後，急的在車上放聲大哭，許姓司機先請女童留下電話，並對她說「我載妳回總站再設法取錢」，但女童掛心不下，一直站在司機後側，將近20分鐘車程，女童焦急不已一直啜泣拭淚。

失而復得 破涕為笑

公車回到總站後，倪世萬正在站內與其他司機聊天，等候下一班發車，看到女童被許姓司機帶下車後，站在路旁掩面哭泣，上前詢問才得知女童不小心把千元大鈔投入投幣箱。

倪世萬心想自己也有女兒，看著女童哭泣就像看到自己女兒般，心疼下馬上從皮夾掏出1000元代墊，並要女童趕快去補習，女童拿到錢後一再向倪世萬道謝，隨後自行離去。

(中國時報)

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