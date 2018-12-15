吳乃仁應有的風範

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中國時報
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九合一大選結束已3周，政治人物忙著黨內互打，全都沒閒著。其中，有「乃公」之稱的民進黨新潮流大老吳乃仁，對民進黨推派人稱「中生代大師兄」的卓榮泰出馬選黨主席，非常不滿，認為卓榮泰曾出言羞辱另一名新潮流悍將段宜康，而同為新潮流一員的桃園市長鄭文燦竟然還對卓榮泰大大美言，實在太不顧江湖道義，令他感到十分氣憤。

此外，吳乃仁也認為民進黨敗選後的檢討方向錯誤，心痛且心寒，決定退流退黨。部分民進黨人對乃公的決定十分感傷，綠委許智傑說，吳乃仁的決定提醒了府院，民進黨經歷了這麼大的挫敗，大家期望有更大的改革決心和幅度。

吳乃仁要不要退流退黨是他個人的選擇，倒是他認為民進黨的改革不足以回應民意的要求，這一點應該不少人會有共鳴。如果吳乃仁真心想要幫助民進黨進行大刀闊斧的改革，他可以從自家人做起。

吳乃仁的女兒吳怡青與兒子吳怡翰，分別擔任台苯公司的董事長與董事，兩人2年來已在台苯領了3500萬元以上的薪酬，吳乃仁的妻子詹彩虹則擔任台苯顧問並列席董事會。一門三傑都在台苯任職，且其專業全都與台苯的化工產業無關，如果不是因為吳乃仁在民進黨內位高權重，這麼好康的事情有可能會發生嗎？

民進黨執政後，除了施政無功，還有如250萬高薪實習生吳音寧也讓民進黨流失了選票；小英表姐林美珠在台灣金聯上任一日就匆匆下台，不也正是因為輿論強烈反彈嗎？

吳乃仁想要給民進黨當頭棒喝的諫言，光退流退黨是不夠的，請再接再厲，要求家人退出台苯才是大老風範。

(中國時報)

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