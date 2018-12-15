2018年12月15日 04:10 中國時報 張慧英

英國首相梅伊擔心脫歐協議無法在國會通過而延遲表決，此舉激怒了自家議員而遭到不信任投票攻擊，結果雖然有驚無險，但脫歐工程仍然陷在泥淖裡。如果梅伊政府搞不定，明年1月21日起就會由國會來接手，以各黨派對脫歐的分歧看來，果若如此，狀況可能只會更混亂。

英國脫歐搞不定，最主要是卡在北愛邊界。因為脫歐後英國和歐盟國之間就要有邊界管理，人員貨物不能再自由來去，但這在北愛與歐盟國愛爾蘭的邊界，就會與《貝爾法斯特和平協議》衝突，歐盟也堅持北愛和愛爾蘭之間不能出現硬邊界。梅伊提出的脫歐方案向歐盟作了妥協，同意在北愛邊界上維持舊章，不設硬邊界。明年3月29日正式脫歐後，開始2年的過渡期，要談妥貿易等各項協定，這段期間以北愛邊界照舊自由來去的「保障備案」（backstop）來撐住。

北愛的統派「民主統一黨」原本是反對的，認為此舉無異一國兩制，但在梅伊同意給北愛大筆補助款後態度軟化，倒是英國內部堅決主張硬脫歐的人跳腳了，他們認為如果北愛邊界不夠硬，英國的脫歐就不夠硬。英國是硬脫歐還是軟脫歐，結果全看北愛邊界是硬是軟。

其實這真是鑽進了牛角尖，英國脫歐本身是如此龐大而多面向的工程，從貿易、航運、關稅、貨品、聘雇到簽證等林林總總，需要重新協商的項目非常非常多，北愛邊界問題既然有和平協議作打底，就把這裡當作個特案處理也就得了，它對整個脫歐後的運作不會有顛覆性的影響，英國朝野政黨在這個問題上卡死，有點見樹不見林。

大部分爭得面紅耳赤的人並不是關心北愛福祉及未來，而是對英國脫歐的安排陷入焦慮。脫歐公投對英國社會造成嚴重撕裂，兩年來爭吵至今，裂痕只有擴大沒有減少，而且隨著脫歐方案難產、與歐盟協商困難、無痛脫歐無法實現，英國人火氣愈來愈大。每種方案，不管是硬脫歐、軟脫歐、無協議脫歐、二次公投，還是乾脆不脫歐算了，都有激烈反對者，所以卡死了任何共識。

這還不見得是黨派之爭，因為各政黨內部也意見不一，所以梅伊還沒對付到在野黨就先遭遇自家議員的倒閣攻勢。以當前進度來說，英國很有可能來不及在明年3月29日前完成脫歐協議，因此無協議脫歐的可能性是有的。為免將來物資短缺，已經有囤積食品藥物的呼聲傳出。

由於脫歐陷入膠著，二次公投及取消脫歐的主張亦有人提出，但要取消也是得再次公投的，而這至少得要半年的法定程序，時間上趕不及明年的329。最近民調顯示反脫歐已略超過脫歐派，但真要再次公投，一定會激怒脫歐派，能否翻盤還很難說，但絕對會讓英國繼續憤怒混亂下去。

說起來，攸關國家未來方向的重大國策，真的需要絕對多數才能做出比較穩定的決定，英國脫歐以51%對48%的接近比率定輸贏，實質上是把國家對半撕裂。不只在人心，也在南北，因為蘇格蘭和北愛絕大部分傾向留歐。對國家方向沒有形成絕大多數人的共識前，就輕率拋出公投，沒能凝聚團結，而是在整個社會掀起了分裂與對立。

英國脫歐派認為，脫離歐盟能讓英國拿回主控權，開創更廣闊的天空，目前看來，英國反而陷在愈來愈窄的牛角尖裡，吵得聲嘶力竭，未來方向沒有更清楚，反而更混沌了。

(中國時報)