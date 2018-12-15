中生代不承擔 小英續把持

2018年12月15日 04:10 中國時報 黎家維

九合一選舉民進黨大敗後，黨內充滿詭譎氣氛。蔡總統雖在第一時間辭去主席以示負責，但主導意志與權力卻絲毫沒有鬆手；其他黨內要角則是想跳船的跳不了，想承擔責任的無人支持，而被點名應接棒承擔的中生代卻大打太極，玩起黨內互推的肥皂劇。蔡總統權力鞏固的態勢雖逐漸明朗，但全黨被應該跛腳卻沒跛的小英繼續把持，民進黨的未來恐怕凶多吉少！

從蔡總統未宣布放棄尋求連任，以及近日主導綠白合作的嘗試來看，繼續代表民進黨角逐2020年總統大位幾成定局。而此布局早在去年7月便已開始啟動，小英釋出官位拉攏高雄、台南幫與新系，說服陳菊、賴清德合組「鐵三角」，成功收服連任路上黨內最大的挑戰者與派系。

賴、菊兩人既然「誤上賊船」，小英又怎可能輕易鬆手讓其跳船自保？兩人選後雖提出辭職，但又接受慰留，進退失據，最後恐怕只能被迫陪著小英「同舟共濟」。當黨內最有本錢「造反」的新潮流不僅無力造反，更已成為享受執政權位的最大既得利益者時，還如何能逼宮？

至於中生代的地方諸侯，就算選贏的，已被韓流與民意怒吼嚇到魂不附體，只能拚命呼籲中央與黨內趕快調整政策路線，此時誰想跳進去把自己染得更綠，斷送未來仕途。選輸的，早已狼狽不堪，又能有多大能量來擺平黨內各方力量，更別說去挑戰蔡總統的權威了。

有企圖心更上層樓的中生代，寶刀不輕言出鞘，固然因愛惜羽毛，但不願淌主席混水的最大關鍵在於小英堅持連任。此時接任黨主席，不是成為蔡總統的傀儡，就是得選擇力挺賴清德，無論如何都將得罪黨內一部分人，吃力不討好，更影響自己日後的發展。也因此中生代紛紛走避，搞到黨主席補選登記最後一天，才由7位中生代共同推薦行政院祕書長卓榮泰參選。

蔡總統與其決策圈雖貌似文青，但權鬥布局卻相當「前瞻」，下手「噁心」且毫不留情。但與其內鬥內行，施政無方，不如好好花點心思治國。

至於民進黨中生代，個個想出頭，但卻又不敢承擔，只想靜觀其變。大家都只想成為等時勢的贏家，卻沒人願意成為創造時勢的英雄，所以只好被應該跛腳卻沒跛腳的人繼續綁架。眼見整條船就要撞上冰山，卻沒有半個人敢說要換船長，不要說黨內新潮流系大老吳乃仁看不下去，決定退流退黨，一般民眾又有幾人看得下去！（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)