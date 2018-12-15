2018年12月15日 04:10 中國時報 趙萃文

假新聞流竄及網路偵蒐是最近社會的焦點話題。政府在大選後展開修法，日前行政院會通過7部法律的修改，包括修正《災害防救法》，對散布有關災害的不實資訊致人員傷亡者，最高可處無期徒刑。

在數位資訊時代，網路已成為犯罪的工具，網路的刑事訴追跨境已是常態。網路偵查可能涉及人民的基本權，包括祕密通訊自由及人格權、資訊隱私權等，國家採取相關措施均應避免對人民基本權的侵害。

現代化的網路蒐情及偵查，不無以網路巡邏、刺探通訊內容及通訊紀錄等周邊資料，行祕密線上偵蒐的措施，這些新型態蒐情及偵查方法，關鍵已不在技術上能否執行，而在法律上是否容許。依《國家情報工作法》第7條及第15條規定，情報機關有權就足以影響國家安全或利益的大陸地區或外國資訊進行情蒐。但網路蒐情或網路偵查既然可能侵害國民基本權，執行時自應謹慎行使職權。

一般認為在無登入帳號管控的網頁或部落格，本屬公開論壇場域，任何人均可自由連結瀏覽、閱讀或評論。國安人員或警察在此平台網路瀏覽，無須特別干預授權。但若在須登入帳號的網頁或受限制的群組，入侵密閉的聊天室進行監控追蹤，即與祕密通訊自由有關，應符合《通訊保障及監察法》相關規範。

現今的數位資訊社會，人們對網路的倚賴日深，當人民可利用網路犯罪，國家何嘗不可運用網路訴追犯罪或蒐集情報，網路世界不能成為刑事訴追的化外之地，但現代化的網路偵查或蒐情應以保護人民的基本權利為重心，不應該讓科技凌駕於法律。

（作者為空中大學兼任講師）

(中國時報)