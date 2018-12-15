替重犯送菸 管理員淪階下囚

2018年12月15日 04:10 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

屏東監獄前管理員馮曉暉提供受刑人林豐德香菸等違禁品，屏監在查房時，查到林豐德的藍白拖鞋中夾藏3支新加坡製名片手機，但同房室友認罪。圖為示意圖。（本報資料照片）

監獄管理員馮曉暉

近年重大監所管理員違法事件簿

前屏東監獄管理員馮曉暉，3年前兩度夾帶香菸、茶葉，給服刑中的十大槍擊要犯林豐德，案經獄方查房，從舍房一雙「藍白拖」察覺有異，追出夾帶不法。馮審理中辯稱，其目的是為穩定囚情，但被法官打臉，痛批犯後狡辯，最高法院昨駁回他的上訴，依圖利罪判刑3年6月，褫奪公權3年確定。

馮曉暉2006年3月底任監所管理員，2014年6月間在屏東監獄服務，2015年1月到10月負責該監忠舍舍房夜勤巡邏和受刑人管理、戒護等工作，槍擊要犯林豐德因涉肇事致死逃逸案在忠舍14舍房服刑。

2度投遞 監視器全都錄

林的女友吳伊莉，透過退休柯姓監所管理員結識馮曉暉後，2015年10月21日晚間7時許，與23日上午8時許，馮利用值班之便，各將2包香菸與4兩重茶葉，從舍房房門下端風口丟給林豐德，投遞畫面全被舍房走道監視器拍個正著。

不過，直到10月底查房時，獄方察覺林豐德放在舍房置物箱內的藍白拖有點不太一樣，進一步檢查，發現鞋底已被切開掏空，拖鞋內竟裝有3支名片大小的新加坡製黑色手機，林否認手機是他所有，同房許姓受刑人坦承手機是他的。

辯穩定囚情 法官打臉

調查人員隨後將舍房內共7人移監訊問，馮曉暉夾帶違禁物品入監供林豐德使用，才東窗事發。

案經檢方起訴，一、二審都認定沒有行受賄事證，也查無吳伊莉教唆圖利事證，吳獲判無罪確定。馮曉暉二審時辯稱，他是為穩定囚情，便於管理房舍，才將用剩或在監獄合作社買的香菸、家中快過期的茶葉投入忠舍14房內給林豐德，並無圖利他人意圖。

合議庭痛批馮身為管理員，應依相關規則、辦法管理、戒護受刑人，豈有另施小惠之理，這樣在其他受刑人眼裡反是為不公平的處遇，更易引起其他受刑人不滿，強辯是為穩定囚情，毫無道理，依圖利罪判刑3年6月，案經上訴最高法院，判決駁回定讞。

(中國時報)