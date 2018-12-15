監獄殺手林豐德 關到哪都出包

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中國時報

十大槍擊要犯林豐德，1997年與警方在屏東萬大橋發生激烈槍戰，一戰成名，落網後被判刑15年，後開車造成4死車禍再入獄，離奇的是，關押他的監獄都出包，先是台南、屏東監獄管理員遭買通，讓林取得香菸等違禁品，甚至驗出毒品反應，後移監綠島更想夾帶手機，深諳「有錢能使鬼推磨」之道。

林豐德年輕時涉及多起暴力討債、擄人勒贖，入獄服刑一直到2011年才獲假釋，但隔年在東港開車撞人，造成4死2傷後肇事逃逸，一度還想找兒子頂包，後來遭警方拆穿逮捕，被送往屏東監獄續服餘刑。

林入獄後指使手下，透過各種關係請人吃飯喝酒，從中接觸、收買獄政人員，在台南、屏東監獄服刑時透過管理員讓他夾帶手機等違禁品，被發現後則由獄友跳出來扛。

就連林因屏監案被移到台南服刑時，林還狀告南監戒護科長，指未讓他到工場作業，禁止與他人交談，藉此凌虐，後被法院駁回，而其吳姓女友不僅替他打點屏監，去年初到南監探視，因林翌日要移監綠島，吳女看不到人，還以林疑遭秋後算帳，聲請提審遭駁。

甚至，今年2月，林又和找律師鑽研法律漏洞，認為檢察總長已就他的肇逃案提起非常上訴，提出聲明異議要求檢方停止執行，應該讓他出獄；但後遭地院駁回。

沒想到，林移到有「收容人最後一站」綠島監獄獨居房後，再度透過各種關係打點牽線，今年5月買通蕭姓管理員，企圖夾帶手機，但被獄方人員發現，並在蕭姓管理員車內找到手機，全案由台東地檢署偵辦中。。

過去監獄被譏為只要有錢，連女人都可以帶進去，但這幾年類似風紀傳聞已少了許多，只是像林豐德如此這般監獄頭號殺手，堪稱獄政史上第一人。

(中國時報)

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