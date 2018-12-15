貴婦奈奈公公 更早一步落跑

2018年12月15日 04:10 中國時報 張孝義 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

台北地檢署偵辦本名蘇陳端的網紅貴婦奈奈，和丈夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」惡性倒閉案，發現貴婦奈奈和丈夫在11月30日搭機赴美，而她的公公、名醫黃立雄，早在同月13日就前往加拿大，不排除3人已在加國會合，檢方並認為3人有詐欺的惡意，恐直接對3人發布通緝。

貴婦奈奈與她姊弟戀醫師丈夫黃博健被控捲款潛逃，被害人向大安警分局報案，檢警清查出入境資料發現，貴婦奈奈夫婦早於11月30日上午出境到舊金山，當時掛名診所院長的台大名醫黃立雄也失聯，隨後被台大雲林分院解聘，貴婦奈奈的爸爸更抱怨還賣房借錢給女兒。

檢警再查出黃立雄早在兒子和媳婦潛逃出境，診所惡性倒閉的消息曝光前就在11月13日晚上6點35分，持中華民國護照合法出境，並搭乘長榮班機，直飛抵加拿大多倫多。

儘管貴婦奈奈曾發道歉聲明，指沒有捲款，還在籌錢過票，但檢方從3人一連串動作研判，應是有計畫的詐欺惡意，將對3人發布通緝。

此外，黃博健遭踢爆其為受教育部提供公費的陽明大學醫學系公費生，卻遲未依規定履約服務，導致醫生證書遭衛福部扣留，在沒有執業登記下，擅自執行醫療業務，且在病患病歷上簽章多年，監委申請自動調查，要追查中央及地方主管機關有無疏於督管查核，衍生損及民眾醫療權益。

張武修表示，黃醫師多年來未依約履行公費生分發服務，教育部與衛福部是否疏於查處？地方衛生主管單位有無及時察覺制止黃姓醫師無照執業行為？有無造成病患權益受損？從公費生培育制度而言，國內醫學系公費生履行分發服務情形及執行成效如何？實有調查釐清必要。

(中國時報)