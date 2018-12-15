寫女神40年 換林青霞一筆

2018年12月15日 04:11 中國時報 文／林青霞

高愛倫（左）和老公吳定南鶼鰈情深，兩人出雙入對，羨煞他人。圖／高愛倫

林青霞（左起）和高愛倫夫婦餐敘，分享彼此生活。圖／高愛倫

林青霞（左）高愛倫（右）圖／高愛倫

高愛倫（左）林青霞（中）楊惠姍（右）圖／高愛倫

資深媒體人高愛倫第二本寫生活作品《此刻最美好》，由三采出版集團發行，將於2019年1月4日在博客來網路書店、誠品與金石堂等三大通路及全省書店同步上架。博客來網路書店在12月27日當天、揪團預購《此刻最美好》2本以上，還可享75折優惠。

前言高愛倫，一位跑了40年的資深影劇記者。林青霞，一位從影以來超始終是「東方不敗」的巨星。這10年，她們依然得暇就徹夜長談，聊的是心情、說的是文藝。林青霞剛開始寫作時，每寫完一篇就傳給高愛倫看，而且限時要求回覆「文評」。林青霞對自己的文章有吹毛求疵的嚴厲，為高愛倫新書而寫的代序《賺到》，一日換稿十次，兩人e-mail傳來傳去都不知如何分辨最後定稿版本，她要求自己做到每一個字都沒有更適用的字可取代，所以不厭其煩悠悠地說：「人家沈從文『邊城』改了一百遍。」林青霞為好友寫序，高愛倫開口800字就好，她說：「不該寫兩三千字嗎？字數越多，誠意越深嘛！」從初稿到定稿，林青霞一再忍不住和她文化界、藝術界的朋友分享「賺到」，她對一個人的性格對照描述，的確顯得立體化、電影感。收到「最終版」的序，高愛倫簡潔覆訊：「寫妳1萬次，換妳寫我1次，真的賺到！」。一個巨星寫一個記者，林青霞的文字語法實在有太多亮點。（劉育良）

賺到

1978年我在拍《晨霧》，一位資深記者帶著一個瘦瘦有氣質的女孩到現場，說她是《民生報》新上任的記者。趁拍片空檔我跟她聊了一會兒，她竟能洋洋灑灑寫出七八篇我的心路歷程，而且並不偏離事實，我非常驚訝，電話裡直誇她寫得好。

從那些篇文章之後，《民生報》有關我的新聞幾乎都出自她的手筆，她的新聞稿寫得真實，從不刻薄，甚至有點仁慈，讀者喜歡看她寫林青霞，連我自己都喜歡看高愛倫寫林青霞。

隨時為朋友著想

有一年除夕夜，電影公司老闆、演員和新聞界的朋友，都齊集在愛倫家賭三公，老闆把把都輸，愛倫突然大叫「不要玩了！」因為她覺得老闆故意放水。我不相信，過去翻老闆手上的牌，果然是作弊，假裝輸錢讓大家開心。愛倫愛朋友，她隨時隨地都為朋友著想、保護朋友，所以她相識滿天下。

跟愛倫相遇相知四十年，眼看她從一個初生之犢到紅牌記者到總編輯；眼看她從幸福快樂的婚姻生活到斯人獨憔悴，再到《此刻最美好》。人生的事真是難以預料，萬萬沒想到，年過花甲的她，竟然跑去演電影。

年輕時愛倫不打扮不化妝，現在雖然是一頭白髮，卻穿著鮮豔，口紅和笑容，令她前所未有的好看。

愛倫性格剛烈，在她第一段甜蜜婚姻的初期，我到她家去，見她家電視用布蓋著，她叫我打開看看，我一看，天呀！電視玻璃屏幕中間破了一個大洞，她說是她砸的，因為吵架。她們倆倒好，雨過天晴之後互相解嘲彼此的瘋狂事蹟。她發脾氣把老公的西裝全剪破了，害得老公吃喜酒只得把西裝拎在手上；她氣極會站在街上撕鈔票；有一次吵得太厲害，老公一把剪刀插進自己的大腿裡，血流如注，她既驚嚇又心疼，兩個人抱在一起痛哭一場，我聽得膽戰心驚，心想，這個老公千萬不能有外遇，否則後果不堪設想。沒想到事隔多年，不能發生的事發生了，但她沒有傷人，也沒有傷自己，只是極度的傷痛，得了嚴重的精神官能症。受折磨的那些年，我常寫信安慰和鼓勵她，但似乎也幫不上忙，幸虧有她姊姊一路的照顧。

有一次回台灣，坐在她家客廳，見到她姊姊忙裡忙外的，我感激的對她說：「謝謝你照顧我的朋友。」

看了「相思至極，不敢輕提」寫她跟父親的幾個小故事，她只輕輕一提，已是深深的父女情。讓人羨慕，讓人心疼。固在此不敢多提。

喜見重拾幽默感

夜裡家人都睡了，我獨自閱讀愛倫寫她現任老公185個性沉默的故事，寫得幽默生趣，我一再大笑出聲，黑夜裡就只聽到我嘎嘎的笑聲，我即刻傳簡訊給她，謝謝她讓我如此快樂，也喜見她找回遺失多年的幽默感。

愛倫現在肯寫肯談她過去的痛、現在的樂，表示她已走過從前，過去的事再也傷不了她，現在她有個任她舞、愛她狂的185日日相伴。他倆搬離巨星雲集裝滿許多人記憶的小公寓，曾經的熱鬧滾滾，曾經的傷心落寞通通放下，他們在基隆小區過著閒雲野鶴的生活，愛倫寫寫文章，185做做美食，兩個人快樂得不得了。

愛倫之前看過許多醫生，最後還是靠自己寫文章、出書「字療」，才真正止痛療傷。

我曾經說過許多安慰她的話，她笑稱我是林教授，有一句話她聽進去了：「到妳離開這個世界的時候，如果快樂多過痛苦，這一生就賺到了。」

經過人生的高高低低、跌跌撞撞，陷落之後的起死回生，現在她是無欲無求、隨心所欲，達到「此刻最美好」的境界。相信她從此刻開始，一直到往後的日子都是賺的。

愛倫，祝福你！

(中國時報)