大手筆加碼4000萬 張韶涵翻新攻蛋

2018年12月15日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

張韶涵（右）昨邀吳青峰二度合作。（盧禕祺攝）

張韶涵（Angela）14日起連2天在台北小巨蛋舉辦「旅程」演唱會，首場邀10多年好友吳青峰合唱〈有形的翅膀〉，他出場前先以聲示人，張韶涵笑喊歌迷一聽見聲音就猜到嘉賓是誰，毫無神祕感可言，吳青峰搞笑說：「就跟去《蒙面歌王》一樣，一點意義都沒有，我們根本是『祼奔唱將』。」她自信回：「對啊幹麼，我們這麼有實力幹麼還去！」兩人還在台上互拱祼奔，比較誰出道早、年紀長，逼得吳青峰直呼：「總有一天換我請你當嘉賓時，再好好霸凌妳！」

吳青峰相隔11年2度為張韶涵演唱會站台，笑說：「上次我們這樣一起在小巨蛋唱歌，已經是11年前的事…其實我是在洗澡時寫這首歌的，因為我在洗澡前接到妳的命令，所以我邊洗澡邊想、非常赤祼，就成為妳〈有形的翅膀〉，然後洗完了再站起來面對。」眼看吳青峰越聊越18禁，張韶涵趕緊要樂手彈奏下一首歌，兩人攜手合唱〈藍眼睛〉。

7套服裝換新4套

張韶涵年初參賽湖南衛視《歌手2018》後聲勢大漲，並於7月開啟第4套演唱會，場次預計上看30場，超越她前面3次巡演累計共29場，深耕對岸成績不斐。昨是張韶涵出道17年4度攻蛋，也是她相隔3年唱回家鄉台灣，大手筆加碼4000萬翻新節目，除打造以她英文名第一個字母「A」造型的延伸舞台、7套服裝換新4套，她還率28位樂手及舞群大陣仗開場，頗有衣錦還鄉企圖，相當符合她好強個性；意外的是，昨演出進行約3分之2，她獻唱〈不痛〉時明顯走音，不少歌迷面露驚訝、錯愕，主辦單位隨後解釋是因張韶涵耳麥出問題而導致。

感謝陸歌迷來台

她昨穿價值300萬、長約4公尺白紗裙的「鑽石鳥籠天鵝」裝，搭升降台於半空中獻唱〈吶喊〉開場，回家鄉辦演唱會，她特地感謝大陸歌迷專程來台欣賞，逐一點名大陸城市，並走上延伸舞台興奮表示：「這樣的距離夠近嗎，我覺得應該更近一點，如果你們覺得不夠近可以站起來，可以站來這旁邊（示意歌迷往前擠）。」有歌迷靠近舞台邊要求簽名，她先是笑著說：「我現在不能簽名，好嗎！」接著立刻蹲下完成簽名，親民效果十足。

(中國時報)