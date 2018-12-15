華仔花13hrs捏製心型手

劉德華將在演唱會期間，把「分享」銅像放在紅館場館內。

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中國時報
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劉德華花13個小時製作銅像的愛心手勢。

劉德華（華仔）「My Love Andy Lau World Tour」演唱會，15日起正式於香港紅館展開一連20場演出，主辦單位昨公布一座由大陸新銳當代藝術家黃玉龍與華仔聯手創作的「分享」雕塑銅像。華仔雖忙於準備演唱會，仍花了13個小時精心捏製銅像的心型手，「分享」銅像會於演出期間、開場前佇立於紅館場內。

「很開心有這樣的交流，我樂在其中，跟玉龍學習到很多。想在演唱會上『分享』給大家。」華仔表示，藉這次的演唱會，能有機會和不同領域的藝術界大師合作，讓他相當高興，他笑說：「不知道有了這些和大師的學習，能否觸動、啟發我的藝術細胞。」

對於時隔8年後再戰紅館，華仔坦言時間越接近，心情也越緊張，每天睡前都還是很努力地練唱、記歌詞。

期盼歡唱到天亮

華仔對演唱歌曲的曲目也透露了些許的遺憾：「整體節目的時間就只能那麼長，真的很多歌都想唱，怎樣編排都放不進去了。希望有一天能辦一個馬拉松演唱會，和大家歡唱到天亮，大家盡情點唱。」

華仔也提到閉關這段時間，聽到很多藝人朋友們對他的演唱會點歌，因此他一定會以最好的狀態出現，在演唱會上答謝這班一直支持他的演藝朋友及影迷歌迷。

(中國時報)

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