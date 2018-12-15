小豬履約出單曲 操累小鮮肉

小豬（中）年底前搶先推出新單曲。

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中國時報
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羅志祥（小豬）相隔3年推出新單曲〈NO JOKE〉，他原承諾年底發片，不少歌迷訝異怎麼只有一首？原來因小豬不斷修改製作物，導致專輯進度延遲，但他堅持履行對歌迷保證今年有新音樂作品的承諾，「說好了12月給你們新歌，No Joke不開玩笑！」小豬的經紀人14日表示，小豬因主持、實境秀節目等工作忙得不可開交，新專輯最慢明年暑假前推出，這首單曲也會收錄其中。

〈NO JOKE〉找來街舞大師Jawn Ha（何展成）編排高難度舞蹈，是小豬出道以來練過最累的舞步，15歲開始跳街舞的他，出道前曾在基隆加入Congos舞團，這次新歌造型重現小豬當年在舞團跳舞時的黑人辮子頭，整個人彷彿逆齡；之前和KINJAZ練舞時，舞團裡年僅23歲的團員練了一天直呼體力透支，小豬卻一點都不喊累，讓KINJAZ團員忍不住問：「你其實才21歲吧？為什麼跳了一天你都不會累？」

挑戰大量英文詞

小豬二度與製作人陳星翰合作新歌，並挑戰大量的英文歌詞，唱片公司原擔心英文太多，小豬詮釋起來太吃力，陳星翰不這麼認為：「小豬的英文唱腔超有親和力的，誰說唱英文就一定要發音那麼標準？現在年輕人只會在意作品有沒有自己的特色啦！」〈NO JOKE〉MV及數位19日同步推出。

(中國時報)

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