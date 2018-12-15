Uplive部署全球 拚2億用戶數

2018年12月15日 04:11 中國時報 李承陽 報導

Uplive執行長葉冠義發表明年戰略計畫，要讓直播軟體跟其他平台結合。（盧禕祺攝）

自2016年直播熱潮瞬間崛起，各式平台紛紛萌芽，2017年更是到達顛峰，不同直播類型迅速出籠，各方產業紛紛投入搶食大餅，直播平台能否快速拓展並且有效整合國際資源成為決勝關鍵，Uplive執行長葉冠義表示，公司成立3年，在全球部署16個辦公據點，今年發展的中東杜拜和印度區域，新用戶成長已達到900％。

Uplive今年底宣布全球用戶數已趨近1億人次，主播人數今年度也達指標性100萬人，來自超過60個國家，超過40種不同語言的主播，形成主播地球村的生態，根據平台資料統計，光是主播的禮物收益就高達100億U coin（約50億台幣），禮物送出數量也突破3億個。

直播主前進韓國受訓

2017年底Uplive推出區塊鏈打賞系統「GIFTO」，打造全球泛娛樂社交生態圈，再推出複合式遊戲直播平台「虎鯨直播」，及已觸及大中華區5000萬名粉絲的追星平台「超級星飯團」。

Uplive 2016年創立至今的網紅訓練學院，明年將進一步深耕拓展，與北市大、樹德、華梵等學校進行建教合作，另一方面，也已在今年底與韓國知名演藝公司Z-POP Dreams共同舉辦選秀會，將台灣獲選直播主送至韓國受訓，準備出道進軍國際，期待再造下一個周子瑜。

明年進軍歐洲南美洲

直播產業進入戰國時代，傳統直播內容逐漸疲乏，需邁向多元化內容，其中又以遊戲類型直播的用戶平均黏著度為最高，虎鯨直播平台除了一般電競直播，也提供休閒遊戲、短視頻、遊戲資訊、戰積查詢等多元功能，並且是少數主打移動端的電競平台。

超級星飯團主打的追星功能也是讓粉絲活躍的一大重點，Uplive在2019年推出全球泛娛樂社交生態圈，加上進軍歐洲、南美洲區域，完成全球全區域的落地部署，期望用戶數再度翻倍成長突破2億人次。

(中國時報)