主播娜娜兒靠粉絲走出憂鬱

娜娜兒希望明年有更多想法跟創意來與粉絲互動。（取材自臉書）

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中國時報
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Vivi（左）和娜娜兒分享在直播圈遇到難忘的事。（盧禕祺攝）

Uplive旗下主播娜娜兒入行剛滿1年，從醫美助理跨行直播圈，期間因為憂鬱症，在家待業長達9個月，她說：「前一份工作被資遣，吃了半年抗憂鬱的藥，每天都待在家不出門、不想看到人。」後來經過友人推薦，決定嘗試做網路直播，「那時候就想說可以試試看，反正不用跟人碰到面。」

娜娜兒剛開始做直播時很沒自信，覺得自己長得不好看，唱歌也不好聽，只能單純開直播跟大家聊天，後來粉絲稱讚她，也慢慢累積不少死忠粉絲，才開始建立自信，她說：「粉絲想聽我唱歌，我才開始參加公司活動，學唱歌、跟其他主播互動。」一來一往，才找回信心也脫離憂鬱。

中期娜娜兒遇到另一個需要調適的問題，就是粉絲流動率大，「只要有任何一位常看我的粉絲離開，我就會很難過。」之後她慢慢習慣這個業態，試著不要把流動率看得那麼重，還開玩笑要求粉絲：「交女朋友了離開要先說！」

娜娜兒跟爸爸一起住，起初父親不諒解她走這行，覺得她每天在家對著手機講話很吵，「慢慢的爸爸看到我做出成績，還偷偷儲值進來我的直播間送禮物，打了一個『加油』就退出。」超暖心的行為讓她很感動。

現在娜娜兒做出自己的直播風格，成績算是公司中生代的前段班，她笑說因為個性有點凶，不會留讓觀眾能跟她進一步發展的空間，錯失很多大客戶，她形容送禮闊綽的觀眾都很玻璃心，表示：「我是來逗大家開心的，不是來相親的。」

(中國時報)

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