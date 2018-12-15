遭誤認鈕承澤 屈中恆：站一起不像

屈中恆（左）昨和王曉書為在新北藝文中心演出的舞台劇造勢。

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中國時報
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屈中恆（右）11年前曾演出鈕承澤執導的《情非得已之生存之道》。（資料照片）

屈中恆14日與王曉書、東明相等出席果陀舞台劇《悲憫次神的兒女》新北市首演總彩排，他與鈕承澤（豆導）、孫鵬都有深交，昨成為焦點。從鈕承澤捲性侵疑雲、鈕的上億豪宅住家頂樓加蓋被傳成是「頂加樂園」，甚至衰被大陸網友誤認是鈕，屈中恆一一回應，雖無奈但也高EQ說：「我16歲就認識鈕承澤，我自己覺得兩人不像，兩人在一起比較不像，分開就容易被誤認。」

網友不斷討論他和鈕承澤、宋少卿長得像，他認為不需在意，並表示先前看到鈕的新聞很意外，之前去過鈕的住家，最近一次是去年12月，「沒有那種氛圍，看起來不像會發生這樣的事。」當時他去鈕的住家是談合作計畫，後來各自都忙，這1年沒碰面。鈕出事後，他沒跟鈕通電話或簡訊，「我想他一定焦頭爛額，先讓他把這件事解決再說。」

孫安佐2月就學有變數

屈中恆和孫鵬先前合作主持《國光幫幫忙》，他說有透過節目製作單位表達關心，「我們隨時等他回來」。同劇演出《悲憫》的舒宗浩是崇右科大影藝學院院長，提到孫鵬曾想幫兒子孫安佐申請崇右，他說孫鵬需向學校提出申請，經過校方審核通過，「孫鵬回台後有說先讓兒子平靜一陣子」，孫安佐明年2月隨班就讀似仍有變數。孫鵬也告訴他以前忙工作，「未來會多加強兒子的家庭教育」，對於孫安佐日前在臉書放十字弓及18禁動漫圖片，舒宗浩說：「這我完全無法理解跟了解他。」

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