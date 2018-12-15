小禎緋聞陳美鳳後知後覺

陳美鳳從越南返台出席「台灣音樂會」任主持人。

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中國時報
報導

陳美鳳14日出席民視「2019台灣的聲音」新年音樂會活動，日前她與演藝圈好友一行35人到越南幫小禎慶生，小禎緋聞男友丁春霆也同行，陳美鳳自嘲「後知後覺」，沒特別注意到，在越南期間大多跟藍心湄、寶媽在一起，但因自己是「長輩」，不會特別去找丁春霆聊天，若小禎真有新戀情，她也會「祝福」。

陳美鳳說，在越南期間，看到小禎與胡瓜父女間的互動，發現小禎是個非常懂事的女孩，且胡瓜也是個暖男、好爸爸，「看他看女兒的眼神，就可以知道這個爸爸非常愛女兒。」讓她對胡瓜有進一步認識。

提到狄鶯與孫鵬之子孫安佐回台消息，她直呼：「太好了！終於雨過天晴，回家就好，全家人在一起，還有比什麼更好？」她認為這件事小孩可以平安、健康最重要，看到狄鶯為了保護小孩，夫妻倆共同面對這件事，展現「為母則強」一面。

代言與燒錢兩回事

外傳狄鶯與孫鵬太寵小孩，陳美鳳說：「教育方法因人而異，每個人個性都不一樣，不需要太去指責她的方式對不對，做父母的都是愛小孩，讓小孩飛出去學東西也沒有惡意，遇到這樣的事情誰願意？」而狄鶯夫妻為了小孩把這件事情處理好，是她覺得最難能可貴的地方，希望多給他們一點空間。

媒體報導狄鶯因打官司燒了很多錢，接下醫美代言的工作，陳美鳳笑言，狄鶯皮膚本來就很好，「藝人有人找代言工作，是很好的事，與為救子燒掉很多錢是兩回事。」她說狄鶯赴美救子告一段落時，她有傳訊息關心，至於細節「一切盡在不言中」，並大誇狄鶯：「她很棒、很堅強，回來台灣就更放心了！」

(中國時報)

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