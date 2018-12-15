為《班恩回家》羅勃茲度假擺一邊

茱莉亞羅勃茲（左）在片中必須挽救深陷毒海的兒子。（采昌提供）

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中國時報
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繼《永不妥協》、《奇蹟男孩》後，51歲的茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）於《班恩回家》中再度詮釋母親角色，一場在暴風雪中街邊痛哭的戲，讓奧斯卡影后受不了哭喊：「再也拍不下去了！」

劇情設定在耶誕節前夕，還遇到全紐約道路都被封閉的超強暴風雪，氣溫下探-30℃。茱莉亞必須耐著低溫，拍攝在路邊崩潰大哭的戲，「我曾在紐約住了18年，從來沒碰過如此惡劣的天氣。偏偏那陣子每天晚上都要熬夜拍外景，而且每場戲的情緒都非常滿，我真的一度覺得再也拍不下去了！」好在茱莉亞熬了過去，在如此惡劣的環境下，催化了她的角色，讓擔憂、焦慮、崩潰到悲痛等情緒轉折都深刻到位。

親情故事真摯動人

擁有3個兒女的茱莉亞羅勃茲，一直以來都要求自己「絕對不讓工作影響家庭」，但她在看到《班恩回家》劇本時，因為被故事的真摯親情所感動，即使當時正與家人在馬里布度假，還是決定破例挪出時間和導演彼得海吉斯（Peter Hedges）透過視訊聊劇本，在取得家人同意之後馬上接下這個角色。

劇情描述叛逆的班恩（盧卡斯海吉斯飾）在耶誕夜前夕無預警回到家中，為兒子操碎心的母親荷莉（茱莉亞羅勃茲飾）熱烈歡迎浪子回歸，但她很快發現兒子依然積習難改、麻煩纏身，她該如何在24小時內挽救即將分崩離析的家庭？電影21日在台上映。

(中國時報)

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