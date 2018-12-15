台灣之星籲護眼 找病友拍影片

2018年12月15日 04:11 中國時報 陳大任 報導

台灣之星呼籲國人正視黃斑部病變，使用3C產品每30分鐘休息5分鐘，並養成每半年視力檢查的良好習慣。（台灣之星提供）

台灣之星號召病友挺身，以別具新意的方式喚醒國人對於黃斑部病變的危機意識。（台灣之星提供）

台灣之星護眼官方活動網站：https://www.tstartel.com/static/event/2018csr_eyecare/

台灣之星啟動2018企業社會責任年度活動，宣導影片根據真實病友經歷拍攝，攜手超過30個合作夥伴與專業醫師跨界響應，倡議推廣護眼有成，連獲國內外超過20項大獎肯定。台灣之星呼籲國人正視黃斑部病變、用眼30分鐘休息5分鐘，並養成每半年視力檢查的良好習慣。

摸黑滑手機傷害極大

台灣之星今年於10月11日世界視覺日宣布發起黃斑部病變病友募集活動，受到各界關注並成功帶動病友踴躍響應，期間收到來自各地上百位病友投稿現身說法，年齡跨青年、中年與老年，顯示出黃斑部病變已不再只是退化性疾病，它可能發生在任何人身上。

為了深化此一認知並延續議題的社會影響力，台灣之星進一步推出年度護眼宣導影片，根據5名分布於不同年齡層病友的真實經歷，點出生活中看似稀鬆平常的行為，例如「摸黑滑」對眼睛將造成不可挽回的傷害，以及黃斑部病變超乎人們想像無以根治的嚴重性，強調黃斑部病變與每一個人的生活息息相關，盼能引發民眾觀後反思進而倡導使用3C產品應適時、適量。

逾30團體一起宣導

台灣之星總經理賴弦五表示，黃斑部病變是成人第三大失明主因，台灣之星自2016年起即從本業考量出發，以「護眼」為企業社會責任重要議題，全方位溝通眼睛保健觀念，倡議國人正視黃斑部病變；根據市調機構顯示，已成功將國人對於黃斑部病變的認知度提升至84％。

不同於傳統保健議題溝通，台灣之星落實「勇於創新」的企業核心價值，善用新媒體力量號召病友挺身，取材真實經歷拍攝活動影片，以別具新意的方式喚醒民眾對於黃斑部病變的危機意識，同時串聯多元領域指標性企業，以及中華民國視網膜病變協會、台灣愛之光公益協會、「遠離黃斑部病變，一起努力吧！」臉書粉絲團、著名3C部落客雲爸與視網膜科專家黃宇軒醫師等30餘個合作單位，共同宣導眼睛保健的重要性。

台灣之星自2016年起便積極投入黃斑部病變防治宣導，公益目的深獲跨界品牌認同，宣導影片上線當天延續去年聲勢，攜手ASUS、Samsung、OPPO、HTC、Huawei、LG、LiTV、Pubu飽讀電子書、KKBOX、KKTV、Kono、智冠科技、天暢國際、MZ+當期雜誌、流行音樂館、Jetfi、OBIS、台灣拜耳、中國時報系、壹週刊、鉅亨網、王道銀行、台新銀行、Dcard、新極現廣告、生洋網路與IPSOS等跨領域指標性企業串聯分享，藉由網路即時擴散強化社會影響力。

(中國時報)