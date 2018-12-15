日本飛島海道 鐵馬優游7島7橋

2018年12月15日 04:11 中國時報 劉育良 報導

在安芸灘「飛島海道」騎單車，欣賞瀨戶內海美麗海岸線。（吳市觀光振興課提供）

騎單車橫跨兩縣，是一種難得的體驗。（吳市觀光振興課提供）

此時的日本天寒地凍，縱使甚少下雪的廣島縣吳市，也是冷風颼颼，像是騎單車之類的戶外活動並不適合。或許，就等來年春天，在櫻花繽紛中騎單車賞景；也趁此練好體能，挑戰「飛島海道」來回96公里的跳島之旅。

廣島吳市面臨瀨戶內海，海域大小島嶼林立，不同類型的飛島（一稱跳島）行程應運而生，沿著海岸線騎乘，賞奇石嶙峋、探鄉居人文。吳市安芸灘的「飛島海道」，以橫跨7個島和7座橋梁為特色，並可在最後一個島嶼「岡村島」上的岡村大橋上輕易「跨縣」，雙腳、雙輪各跨在廣島縣、愛媛縣，見證一步一腳印足跡。

建造戰艦出名

在這段環繞7個島嶼的海道上，最高落差達67公尺，從安芸灘大橋出發到終點站岡村大橋，全程46.5公里，騎單車車程時間約185分鐘；回程為49.7公里，所需時間為198分鐘。當然，除非是騎單車高手挑戰一次完成，多數旅人會在不同島嶼上各景點駐足；甚至可以選擇以2天1夜方式，在島上的民宿停泊，享受當地淳樸的民風。

「飛島海道」開放已有一段時間，但對台灣旅客而言還是顯得陌生，根據吳市觀光振興課表示，每年4到6月、9到11月是騎單車最好的兩段時間，其中，4月初可以看到櫻花、5月則可以看到柑橘類開花，景色最美、天氣最宜人；再來，11月可以看到柑橘類結成金黃色果實，視覺和氣候都好，這3段時間是「飛島海道」最引人入勝的時節。

吳市是以建造戰艦「大和號」的海軍工廠，以及作為軍港而興盛起來的城市，只是不在新幹線上，常常被忽略。其實，吳市距離廣島、搭乘快鐵只要32分鐘；從廣島機場到吳市，也只要70分鐘，交通方便。

(中國時報)