林心如莉莉 深v較勁

2018年12月15日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

林心如出席寶格麗在北京Fiorever珠寶派對，風華絕代。（BVLGARI提供）

寶格麗Fiorever頂級珠寶鑽石項鍊。（BVLGARI提供）

寶格麗形象大使莉莉詹姆斯出席寶格麗北京Fiorever珠寶派對，一襲白色深低V領禮服佩戴該系列珠寶。（BVLGARI提供）

寶格麗Fiorever頂級珠寶鑽石戒指。（BVLGARI提供）

寶格麗Fiorever頂級珠寶鑽石耳環，27萬1200元。（BVLGARI提供）

舒淇佩戴寶格麗Fiorever白K金鑽石長鍊與鑽石手鐲，登上大陸《VOGUE》雜誌。（BVLGARI提供）

寶格麗以花朵為概念發表全新珠寶「Fiorever」，近來在全國各地展開巡迴上市派對，林心如、舒淇、莉莉詹姆斯等女星有志一同穿上深V領的禮服搭配「Fiorever」珠寶，把V領開到最低，獻上美胸力挺。

Fiorever是義大利文Fiore（花朵）和與英文forever（永恆）二字的結合，有永恆之花的意涵，就像鑽石打造的花朵永不凋謝一般；寶格麗以西方人象徵幸運草的四瓣花朵作為Fiorever的主題，花朵內外綻放則有八瓣，「8」在中國又是個幸運數字，Fiorever鑽石花朵在女人的粉頸、耳際、指針綻放，十分浪漫唯美。

以永恆花朵為概念

11日寶格麗在北京發表Fiorever珠寶時，邀請林心如和品牌大使莉莉詹姆斯出席，雙姝不約而同都穿銀白色系深V領曳地禮服出席，頗有同台較勁的意味兒。林心如以一襲銀色禮服佩戴鑲嵌紅寶石的Fiorever項鍊套組，溫婉浪漫，女人味十足；莉莉則以純白禮服佩戴閃耀的鑽石項鍊，高貴耀眼，別具風情。

登上大陸《VOGUE》雜誌的舒淇是華人區最先佩戴Fiorever花朵風珠寶的女星，她以一襲黑色深低V領禮服勾勒曼妙好身材，搭配一朵朵閃耀的鑽石花朵，霸氣十足。寶格麗Fiorever珠寶形象照由Netflix熱門劇集《紙房子》的女主角烏蘇拉可貝蘿擔綱，以充滿熱情陽光的義大利美女形象詮釋Fiorever的花朵時尚。

(中國時報)