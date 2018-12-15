微風南山 將掀信義百貨戰

2018年12月15日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

美國頂級牛排「Smith & Wollensky」位在紐約的餐廳，白、綠、紅外觀辨識度高，猶如耶誕禮盒。（微風提供）

微風南山atre 2F「la vie bonbon」時令水果戚風蛋糕，使用日本進口鮮奶油加上新鮮水果製成，190元。（微風提供）

微風南山atre 4F「DANCING CRAB」，以美國南部經典Cajun料理為基底，手抓享用最暢快。（翻攝自官網）

台北信義區新地標「微風南山」昨（14日）確定明年1月10日開幕，強打占比超過4成的美食和餐飲，地下2F至地上7F結合了精品、流行服飾、雜貨、異國美食，46F至48F為高樓層天際餐廳與酒吧，共200店、總面積1萬6200坪，2019年一開年就點燃信義區百貨戰火。

微風首創與日本鐵道購物商場合作，和atre、日本三井物產三方聯盟，首次將atre引進台灣並進駐微風南山2F至4F，約3773坪、51間複合品牌時尚店，把日常雜貨、流行時尚、美妝店融入購物空間，訴求屬於「atre style」的日本Lifestyle風格，希望營造有如赤峰街、永康街等日常生活及文青時尚氛圍。

atre涵蓋16間日本或其他國家來台首店，6間是台灣高質感街邊店首進百貨，全區域約有1╱2與餐飲相關。全台首店中已曝光的有「Blue Bottle Coffee禮品店」，新加坡手抓海鮮「DANCING CRAB」；昨再公布日本甜點店「la vie bonbon」、日本巧克力專賣店「Dandelion Chocolate」、巴黎麵包店「le Boulanger de Monge」、日本生鮮蔬果專賣店「9 Palette Parlor」、神戶甜點店「Kobe sweets cafe」、日本人氣咖啡店「JAPAN RAIL CAFE」。

微風南山還有B1 2222坪、亞洲最大的微風超市南山旗艦店；47F是電影《穿著PRADA的惡魔》和股神巴菲特指定的美國頂級牛排「Smith & Wollensky」亞洲首店；46F是曾獲「米其林指南」一星肯定的「Ukai鐵板燒」北部首店；其他獨家美食有B2美食街的日式川菜「金葉紅廚」、日式炸肉餅「金葉名氣餅」；5F有廣島「Bari Uma霸嗎拉麵」，7F有以大蒜為主的義大利餐廳「Mad for Garlic」。

(中國時報)