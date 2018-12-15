2018年12月15日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

女星楊丞琳以一頭妹妹瀏海新髮型，搭配LV 2019早春系列裝束現身會場。（季志翔攝）

女星陳庭妮身著LV 2019早春系列洋裝，笑稱要為寒冷的天氣帶來一絲春天的氣息。（季志翔攝）

LV為台北101旗艦店開幕時，所特別設計的訂製茶箱，亦於《時空‧錦‧囊》中展出。（LV提供）

LV於台北101水舞廣場舉辦的《時空‧錦‧囊》展覽。（LV提供）

《時空‧錦‧囊》展覽中，更展示了傳奇女歌手鄧麗君於世界各地巡演時所鍾愛的品牌Speedy手袋。（LV提供）

法國精品LOUIS VUITTON（簡稱LV）與台北市政府觀光傳播局聯手，昨（14）日於台北101水舞廣場開啟《時空‧錦‧囊》，曾巡迴香港、大阪、墨爾本等地的展覽，濃縮品牌自1854年起的歷史檔案，以旅行為心，箱包為索引，串起超過160年來的精彩故事。

有「國民老公」之稱的韓星李尚允，一出場即引起場外粉絲尖叫，他配合展覽主題分享了對旅行的見解，還透露自己入手的首個LV單品，就是與好友相同樣式的護照夾，更說旅行可以令自己細細回憶過去的時間，充分展現了個性中的暖男特質。同場嘉賓楊丞琳，亦像是坐上時光機般，以一頭妹妹瀏海造型現身，笑說：「彷彿回到我的小時候。」

鄧麗君曾持經典手袋

去年在首爾觀賞過展覽《飛行、航行、旅行》的陳庭妮，則對再次出現於展場中的摺疊床旅行箱念念不忘，直說想要訂做一只帶去露營；這場活動還吸引Ella陳嘉樺、張軒睿、謝佳見等出席。

這次展覽110件展品相當精采，從品牌第一只手工行李箱開始，鉅細靡遺刻劃出一趟隨時空演進的時尚旅行。傳奇女歌手鄧麗君1978年時手中握持的經典Speedy手袋，與好萊塢巨星莎朗史東訂製的化妝箱爭相競豔；藝術家村上隆的聯名款Keepall手袋，和設計師Azzedine Alaia的聯名Alma Panthere手袋對望，魔幻行李箱中的七彩光影，則為旅程寫下奇幻的終場。最後，輸入個人資訊，帶走專屬台北場的明信片，留下百年時間淬鍊的專屬記憶。

TIME CAPSULE TAIPEI《時空‧錦‧囊》展覽

地點：台北 101 水舞廣場（台北市信義區市府路45號）

展期：107年12月15日至108年1月6日

開放時間：上午11時至晚上9時免費參觀

(中國時報)