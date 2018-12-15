小豬水晶文鎮 療癒滿點

Saint Louis Royal系列寬版水晶吊燈18盞燈燈型情境圖。（Saint Louis提供）

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Saint Louis特殊款豬年水晶文鎮，17萬4920元。（Saint Louis提供）
PUIFORCAT Argent Gourmand銀製美食系列，雙層鍍銀層架4萬5600元。（PUIFORCAT提供）
PUIFORCAT Argent Gourmand銀製美食系列，馬卡龍盤具組情境圖。（PUIFORCAT提供）
Saint Louis Royal系列透明與紫色水晶盒（小），1萬9240元。（Saint Louis提供）
Saint Louis Royal系列深藍色水晶檯燈（鍍鉻金屬），9萬4100元。（Saint Louis提供）

擁有百年傳統工藝歷史的法國頂級水晶品牌Saint Louis聖路易以及PUIFORCAT博藝府家銀器，隸屬於愛馬仕集團，也是許多名人貴婦年節送禮的首選，針對農曆新年有送禮需求的消費者，品牌嚴選限定商品。

其中最受矚目的當屬Saint Louis豬年生肖水晶文鎮，該牌每年都會發行新款，每只均有編號與證書，豬年水晶文鎮全球限88個，特殊款豬年水晶文鎮更稀少到只有28個；特殊款造型與豬年文鎮略有不同，小豬停留在鋪滿粉紅與白色千花的花園中休息，其透明水晶球表面裝飾著7朵糖果般的花朵，所有花蕾都染上粉紅色彩，每朵花周圍有以24K金手繪上的6片花瓣，象徵著春季繁花盛開。

銀藝大師之稱的PUIFORCAT銀器，這次為餐桌上的甜食愛好者，打造「Argent Gourmand銀製美食系列」，將金屬與陶瓷雙重材質完美結合，美感與功能兼具的實用設計，也為農曆年裝點西式氛圍。

(中國時報)

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