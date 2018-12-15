2018好萊塢回顧 看見強勢女力

2018年12月15日 04:11 中國時報 潘鈺楨 、 徐亦橋 報導

《瞞天過海：八面玲瓏》是今年女力代表作，8位女星身穿PRADA等牌出席紐約首映搶盡風采。（CFP）

辛西婭艾利沃今年演出《寡婦》、《壞事大飯店》受矚目，受邀出席Michael Kors時尚秀。（CFP）

伊莉莎白戴比基因為《寡婦》成為時尚新寵，她在坎城出席蕭邦活動時，身穿miu miu禮服，仙氣十足。（CFP）

去年10月電影大亨哈維溫恩斯坦性醜聞爆發，好萊塢女性接連發起#me too（我也是）、#Time,s Up（時間到了）運動。這波反職場性騷擾浪潮，讓美國影視工業的女性聲音漸受重視，百年來一直以男性為主的好萊塢電影，悄悄吹起女力風，翻轉性別視角，不但推出多部女英雄電影，以女性故事、全女性演員為主的電影也相繼而生。

《瞞天過海：八面玲瓏》8位大咖女星秀魔力

提到女性電影，《瞞天過海：八面玲瓏》是今年代表作，集結珊卓布拉克、凱特布蘭琪、安海瑟薇等8位女星演出。外界好奇這麼多位大咖女星聚一起應該會有勾心鬥角吧？珊卓說：「我知道外界都這樣想，但處在現在環境，我們互救都來不及了！」

回憶當時需要一人飾演表面上笑臉迎人但私下卻極難相處的女明星，珊卓直接問導演：「你這角色是保留給安海瑟薇的吧？」於是揪凱特一起對安海瑟薇提出邀約。安海瑟薇回憶：「我相信這樣的角色早就有人想找我拍了，但沒人有勇氣開口。」而8位時尚一線女星在紐約全球首映上，分別身著PRADA、Jean Paul Gaultier、Elie Sabb等華服，一字排開展現難以忽視的時尚魔力。

《寡婦》體現深色質感時尚

正上映的有集結奧斯卡得主薇拉戴維斯、蜜雪兒羅莉葛茲、伊莉莎白戴比基與辛西婭艾利沃的《寡婦》， 特別的是電影罕見地由黑人女星擔綱主角。薇拉說，起初主角的確設定為白人，「我也很想挑戰珍芳達跟梅莉史翠普演的那些角色，但沒人會願意幫我寫啊！」薇拉認為《寡婦》裡的女性身為大盜確實是壞蛋，「但她們重新定義了女性力量，她們的優勢在於她們的脆弱，像灰燼中的鳳凰，獲得了所有權和自主權，贏回她們的價值。」

上月《寡婦》在紐約舉行特別放映時，薇拉、蜜雪兒等4位當然全體出席，3位穿Giorgio Armani、Jill Stuart等名牌走「深色質感」路線，戲中個性強勢的辛西婭穿花俏的Mary Katrantzou，4人同中有異，體現戲中臨時成軍卻為相同目標同心的時尚感。

《真寵》金屬色禮服連袂亮相

另一受矚的大片是奧莉薇雅柯爾曼、艾瑪史東與瑞秋懷茲主演的《真寵》，導演尤格藍西莫說，開拍前女星們花了3周排練，「我讓演員們玩遊戲，越荒謬越好，目的是建立彼此信任與舒適感，這是進入劇本情境的一種方式。」艾瑪史東證實，3人原先不熟，但透過玩「牽手遊戲」成為好友，「我們握著手，手還發出打節拍的好笑聲音，手指啪啪作響，到最後，我們都清楚知道所有人的劇本。」

柯爾曼認為，世界正在緩慢變化，「當人們意識到這世界有一半的人是女性，而女性想要看到有關女性的故事時，肯定無法假裝視而不見。」《真寵》10月在英國首映時，奧莉薇雅、艾瑪與瑞秋皆有默契以LV、Alexander McQueen「金屬色」禮服出席，3人一改戲中心機爭寵，反而手牽手展現好情誼。

《猛禽小隊》小丑女組「夠殺女黨」

籌備中的女性電影則有「小丑女」瑪格羅比領軍的《猛禽小隊》，電影由華裔女導演閻羽茜執導，演員還有「女獵手」瑪麗伊莉莎白文斯蒂德、「黑金絲雀」朱妮絲莫利特飾演。瑪格羅比說道：「小丑女喜歡與人互動，她需要一群夠殺的女黨，而好萊塢正好也缺少這類壞翻天的女力作品。」

另外今年坎城影展上，潔西卡雀絲坦主揪瑪莉詠柯蒂亞、潘妮洛普克魯茲、露琵塔尼詠歐等人的諜報片《355》相當受矚。雀絲坦表示受到《不可能的任務》系列以及《神鬼認證》系列的啟發：「我在拍《姐妹》時度過一段美好的時光，之後我就一直想再拍一部全女角的電影。所以打算找各國的女演員一起合作，拍一部真正國際化的電影。」

(中國時報)