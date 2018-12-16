不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－包道格直言 美挺民進黨 不智

2018年12月16日 01:51 中國時報 孫昌國 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

美在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格指出，中美因彼此有錯誤判斷而走向衝突，新一代官員正主導對北京更強硬政策。在趨向對抗下，台灣應保持低調，領導人要有婉拒美國要求對抗北京的能力和意願。他說，美國在剛舉行的台灣大選讓包括他在內的很多人感覺支持民進黨，這樣並不明智（unwise）。

保持低調 對台灣最有利

至於為何認為美政府挺民進黨不智，包道格說，台灣大選後，他曾致電台海問題專家，這位專家說，不要低估台灣人的智慧。「台灣從支持民進黨讓他們在地方和總統大選大獲全勝後，現又擺向另一邊。」換言之，表態一事對美沒好處。

擔任卡內基國際和平基金會研究副總裁的包道格，應長風基金會邀請來台演講。接受《中國時報》獨家專訪時表示，美國政府有人認為川普總統發動貿易戰奏效，成功削弱大陸，既然成功當然應繼續施壓；而大陸有人認為，08年金融危機後美國還未走出經濟困境，未來將持續衰落，這是中美走向衝突原因之一。

他指出，美正經歷世代交替，新世代官員在中國崛起下成長，感受的是威權和重商主義結合且日漸強勢的北京，他們對美中「三公報」無親身經歷，不是尼克森時代官員認識的貧窮落後的中國，因而逐漸形成跨黨派對北京強硬共識。

同時，他們對充滿活力的民主台灣先天有好感，「他們不太考慮一中政策或三公報，堅定認為美有權提高與台關係，恢復駐台美軍」。在此情況下，陸美對抗，台灣就可能牽涉其中，「台灣領導人要認清現實，盡量低調。」

川普重貿易 沒那麼愛台

前國安會祕書長蘇起認為，民進黨可能在未來總統大選打美國牌，以訪美為突破口，升高台海緊張情勢；包道格不排除可能性，但他認為，對台最有利的是保持低調，追求實質關係，不是高調尋求政治突破。「美國防部、國務院盼提高美台安全合作、官員定期交流，但實際都沒發生，顯然是川普本人的決定。」

「川普不那麼重視台灣，他較重視貿易等問題，且難預測，這是台灣須認清的！」包道格說，根據他40年觀察經驗，美陸關係不好，台灣就會付出代價；關係好，台灣也會受益。他建議台灣保持低調，加入各種貿易協定，盡量把握機會與美簽訂自貿協定；如美陸關係和緩，北京也不會阻止。

押寶美國 隨時恐被犧牲

藍委曾銘宗說，台灣要很小心。一旦美陸陷入冷戰，貿易摩擦會讓台灣付出慘痛代價，更不用說外交、政治等影響。賴士葆認為，包道格對台友善，他的話等於提醒蔡總統外交和兩岸政策，希望她維持陸美平衡，畢竟兩大之間難為小。「現選邊站只能當美國籌碼，應縱橫兩大之間，獲取最大利益。蔡政府押寶美國，隨時可能被犧牲，畢竟美陸談攏時，就可能犧牲台灣。」

(中國時報)