老美當靠山 蔡政府錯誤迷思

2018年12月16日 01:51 中國時報 周慧如 ／台北報導 ／台北報導

1978年12月16日，美國總統卡特宣布，翌年元旦起與中華民國斷交，並與大陸建交。40年後，川普政府頒布《台旅法》，眾院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）近日甚至呼籲，「值此時刻，應承認台灣是一個國家，並擁抱這事實。」然證諸歷史，前外長歐鴻鍊說，如果蔡政府認為美國可以做靠山，將是嚴重錯誤。

半夜被喚醒 小蔣痛陳是屈辱

雖然1971年起，我對華府尋求與北京關係正常化已了然於心，但當蔣經國總統半夜2點被喚醒，聽取美駐華大使安克志告知，「斷交、毀約、撤軍」時刻來臨時，他沉痛地說，「這是一個屈辱。」

蔣經國在凌晨3時召集高層決策會議，之後發布總統緊急處分令，下令加強軍事戒備、採行穩定財經局勢措施，並暫停增額中央民意代表選舉，台北隨後與華府緊鑼密鼓就未來關係進行談判，盡一切努力把衝擊降到最低。國關學者汪浩曾評論，「中華民國能承受巨大外部衝擊生存下來，是蔣經國領導有方，功不可沒。」

美陸建交之後，得以進一步圍堵蘇聯，北京逐步走向開放，導致大陸內部產生巨大變化。至於台北和華府，只要華府與北京有衝突，台美關係亦隨之動盪。近年來，伴隨美陸貿易談判，華府從行政部門、國際至智庫，釋出很多強化與台灣來往訊息，但歐鴻鍊表示，這全是基於美方利益考量。

陸美有衝突 台美亦隨之動盪

淡大國際事務所教授黃介正以「超級大按紐」形容美、陸、台關係，「只要美國想刺激大陸，按一下，大陸一定有反應，台灣就是個工具。」

前外長程建人以「修昔底德陷井」喻美陸關係。西元前5世紀，古希臘歷史學者修昔底德紀錄了《伯羅奔尼撤戰爭》，因陸地霸主斯巴達對雅典勢力堀起震驚，兩強相爭引發30年戰爭，最後兩國均遭毀滅。哈佛大學甘迺迪學院院長艾利森說，新崛起的強權必然挑戰現存大國，現存大國若強硬回應，戰爭就無法避免。

應考慮自己 別以美利益為重

程建人說，大陸崛起，對美而言，不只是經貿競爭，更有安全考量，美國在西太平洋需要盟友，台灣願站在一起，對美很有幫助，「但台灣要考慮自己利益，不能以美國利益為重」。

歐鴻鍊說，蔡政府以為「參與國際組織、鞏固邦交、提升無邦交國關係」，美國都會出力協助，但兩年多來一項也沒達成，連美國後院巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多和我斷交，華府都無力攔阻。「以為美國可做靠山，就是蔡政府最錯誤的迷思。」

(中國時報)