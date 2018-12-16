新聞透視－川普變色龍 普世價值皆可拋

2018年12月16日 01:51 中國時報 周慧如

美國在台協會內湖新館於2018年6月12日落成，美國國旗在旗桿上飄揚。（中央社）

1978年12月31日下午5時15分，美國駐華大使館降下了在台飄揚65年的國旗。（本報資料照片）

台、美斷交40年來，美國已經歷過7位總統，川普相較於他的前任，更重視商業利益，雖然美國宣稱台美可進行的合作領域，愈寫愈多，但若陸美貿易戰有所和緩，川普主政下的台美關係，可能又是不同景況，我方須謹慎解讀。

翻臉比翻書還快

當年民主黨籍總統卡特為了競選連任，急於在外交政策上取得重大成就，依北京條件，達成建交協議。共和黨總統候選人雷根反共色彩鮮明，在跑選舉時，就宣稱當選後，要與台灣恢復外交關係，但是和大陸總理趙紫陽簽署「八一七公報」，也是他！小布希在上任之初，就說要用盡一切力量保護台灣安全，從而批准了歷來美國對台最大筆的軍售15億美元，但是後來發生911事件，又有美陸軍機摩擦事件，小布希顧忌北京反應，對台關係又縮了回去。

川普是一位非典型的美國總統，翻臉比翻書還快，他的敵友關係隨時會變。過去的美國總統，雖然一樣以美國利益為重，一樣打台灣牌，但對台灣還有一份同為民主國家的肯定與尊重，但在川普眼中，經貿是王，普世價值皆可拋棄，台灣牌若可用，他不會為台灣留有餘地。

美游走台海中線

曾駐節兩岸、已過世的李潔明大使曾說，華府對與北京、台北的交往，有兩條上下平行線，上面是「上海、建交、八一七等三公報，一中政策、不支持台獨」，下面是 「台灣關係法、六項保證」。美國就在這兩條線中游走，不致跳離這個框架。李潔明沒說的是，一旦跳離這個框架，對三方而言，都是福禍難料。

哈佛大學甘迺迪學院院長艾利森以「修昔底德陷阱」理論，探討美陸兩強是和是戰的走向，近年來在國際間討論度頗高。但若我們檢視伯羅奔尼撤戰爭的導火線，是因一個小城邦米加羅退出斯巴達勢力，改而投靠雅典，引發兩強的毀滅性戰爭。

歷史會重覆，強權與弱小勢力都必須懂得趨吉避凶之道，就看人們能不能從中汲取智慧。

(中國時報)