向美軍購 台海安全買保險

1978年卡特宣布台美斷交，引發抗議事件，群眾包圍美國代表團轎車，並投擲雞蛋、番茄、油漆、燈泡。

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中國時報
／專題報導
1978年12月蔣經國總統在總統府接見美國代表團克里斯多福副國務卿。（本報資料照片）

1978年美國卡特政府宣布與我斷交，自1954年簽署的《中美協防條約》被廢除了，隔年，美國第7艦隊隨即撤離，美國以《台灣關係法》明確表達對於中華民國安全的關注，同意繼續對台軍售。自此，軍售是雙方關係最實質的利益，形同是美國對台海安全的保障。

雙方斷交之初，美方雖有保證，但軍售怎麼做，還在摸索，更甚者，1982年雷根政府在中國大陸壓力之下，與中共簽訂「八一七公報」，限制了對台軍售的質與量，而且要逐年遞減，此舉一度讓我相當阻喪與困惑。所幸，美國政府並未完全依照八一七公報做，如果依照條文，軍售額度每年遞減2000萬美元，現早就歸零，換言之，美國早已不能賣任何武器給台灣了。

台美斷交後，雙方進行的代號稱為「華美會議」的軍售會談，每年秋季進行預備會議，由我方代表團到華府，提出台灣希望採購的武器清單。第2年春季，舉行正式華美會議，代表團再到華府，由美方告知軍售決定。

至於軍售的項目，美國不會給我最好的武器裝備，但也不會撒手不管，讓台灣失去自我防衛力量。因此，也有人認為，軍售就是買保險，美國賣給台灣什麼武器不重要，重要的是，錢要付。直到今天，台美斷交40年，儘管軍售流程有變，但本質沒有任何變化，即便是馬政府任內改善兩岸關係，軍售這筆保險金，還是得付給美國。

台美斷交後，我國防政策隨即也調整成精兵政策和攻守一體，在戰略指導方面，轉換成戰略守勢，並訂定「制空、制海、反登陸」的作戰指導，「反登陸」是為防止敵人登上台灣陸地，亦即我撤底放棄軍事反攻大陸作戰。此外，國防政策也開始強化自主性的國防工業，積極致力於武器裝備的現代化與自主化。

(中國時報)

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