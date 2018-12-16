台灣關係法不修比修好 更彈性

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中國時報
／台北報導

《台灣關係法》至明年進入40年，每當台美關係較為拉近時，就有人主張應予修正，但是前外交部長歐鴻鍊說，保留彈性空間，不修會比修好。

前駐匈牙利代表冷若水在擔任中央社駐華府記者期間，見證《台灣關係法》嚴謹的立法過程。他說，台美在1979年元旦斷交，卡特政府遲至1月26日才將《台灣授權法案》送至國會，但是內容粗糙，只顧及美方的行政需要，卻未顧及台灣安全，受到參眾兩院的嚴厲批評，國會後來自提版本，連名稱都改為《台灣關係法》。

在立法過程中，前外交部長程建人說，我方提供許多立法意見供美國會議員參考，自尼克森在1972年訪問北京後，我方對變局亦有所準備。冷若水特別提及3位關鍵人物，至為重要。第一位是眾院外交委員會主席查布洛基，他提供整部法案的架構與主旨，參議員史東和賈維茲則保障我在美國的財產、駐美人員享有的特權豁免等優惠待遇，增加許多行政部門未提出的條款，這是國會對台灣人民展現的善意。

川普政府在今年通過《台灣旅行法》，但歐鴻鍊認為，台旅法不及關係法「周延」，例如，依台旅法，行政部門可派遣高層官員訪台，《台灣關係法》就有相近的條文，完全看總統如何運用，外交是模糊的藝術，不修會比修要好。

(中國時報)

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