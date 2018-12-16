那一天，卡特不要台灣 震驚全球

2018年12月16日 01:51 中國時報 周慧如 ／台北報導 ／台北報導

中華民國與美國的斷交，對許多人而言，是印象深刻的一天，甚至改變了人生方向。前駐匈牙利代表冷若水當年是中央社駐華府記者，他對未能事先獲知卡特的電視演說內容，甚為自責；國安會祕書長李大維也以台灣關係法做為博士論文主題；淡大教授黃介正當年則是參與對美副國務卿克里斯多福的示威行動。

冷若水在其回憶錄《永遠的圈外人》說，1978年5月，國安顧問布里辛斯基訪問北京後，大家就嗅到美與大陸建交的腳步已加快，他寫了很多報導，向國內傳達美陸建交是既定政策目標，唯一不確定的是何時採取行動。當時國內還有官員認為他是過度渲染，「做了美國人的傳聲筒」。

12月15日上午，冷若水拿到2天前，卡特接受ABC記者芭芭拉．華特絲的專訪全文，對於何時與北京建交，卡特重覆表示時機尚未成熟。冷若水據以撰稿指出，美陸不致在短期內建交。

未料，稿子發出後，白宮在當天中午宣布，卡特晚間9點要對全國發表電視演說。冷若水四處打聽，多數美國記者猜測是要談美蘇限核談判進展，僅有CBS資深外交記者Marvin Kalb在中午時曾詢問國務院是否要談美陸建交一事，但無回應，而且蘇聯駐美大使杜布萊寧下午突奉召至白宮會談，更令外界以為美蘇關係是談話重點。因此，當卡特宣布將與北京建交，而且都依北京條件達成協議，冷若水形容是「 震驚全球」。

李大維回憶當晚，才考完期末考，與同學相約在小酒館喝啤酒。突然一位美國學生衝進來，興奮地大喊「卡特宣布與北京建交」，令他陷入極度震驚，可預期又最擔心的事終於到來。當夜，家裡電話響不停，大家的心情都是激憤、憂慮與徬徨。

隔天，李大維夥同友人，至美白宮前舉標語抗議。在1979年元旦，斷交生效，謠傳北京會強行接管我雙橡園，他和幾位朋友帶著木棒，和著大衣，在雙橡園內警戒了一晚。1979年1月29日鄧小平訪美與卡特會談，在街上聚集約3萬台美群眾，發出抗議怒吼。李大維回憶說，當時他站在國會前階梯上，陪著應邀來發言的美國會議員，看著各式旗海與標語，「內心澎湃的熱情，抗禦了幾近華氏零度的低溫」。

(中國時報)