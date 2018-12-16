新冷戰 不會重蹈鐵幕對峙

2018年12月16日 01:51 中國時報 孫昌國 ／台北專訪 ／台北專訪

前美國在台協會台北辦事處長包道格（右）15日應長風基金會董事長江宜樺（左）的邀請，以「新冷戰的開始？中美之間無可避免的衝突」為題，針對中美關係發展對亞太地區及世界局勢的影響發表演說。（季志翔攝）

前AIT處長包道格受訪表示，大陸社會把華為當成民間企業的模範。美國希望藉著孟晚舟在加拿大被逮捕給中國一個訊號。但可能反而會引起中國民間反感。圖為一名大陸女性經過購物廣場中的華為手機專賣店。（美聯社）

包道格Douglas H. Paal小檔案

編者按曾經在2002-2006年擔任美國在台協會台北辦事處處長的包道格對海峽兩岸都相當熟悉。他在參加由長風基金會主辦、中國時報協辦的演講和研討會前，剛剛訪問上海和海南等地。在和中國時報的獨家專訪時，他侃侃而談對於陸美台關係的觀察，對於一些敏感議題毫不迴避而且相當坦率。整體而言，他給人感覺並不贊成美國目前的「中國政策」，他認為美國不應該打一場會輸的冷戰。以下是訪談摘要。

前美國在台協會台北辦事處處長包道格表示，他認為中美整體趨向於衝突，但不認為會變成不可避免的新冷戰。因為美國在亞洲的盟友不會支持。但現在兩黨已經形成了「不應該再餵老虎吃東西」的共識。他認為，美國面對大陸有盟友的優勢，但發動新冷戰美國無法獲勝。

問：您這次來台演講談「新冷戰的開始，中美之間無可避免的衝突」，可否請你談談你的觀察和結論。

答：中美之間正面臨世代交替，雙方對彼此都有錯誤判斷，整體來說趨向於對抗。川普政府中的一些人強烈傾向冷戰，但我不認為他們有冷戰政策。而且不可能重複過去那種分隔蘇聯和歐洲的「鐵幕冷戰」。長期的對峙冷戰，對牽涉的各方來說代價都太大了。去問日本、韓國、印度、越南、新加坡，會不會想當美國的冷戰夥伴？他們都會告訴你，請不要讓我們選邊站。因此就算是中美新冷戰的開始，也和過去的冷戰很不一樣。

問：但是美國兩黨確實形成了強大的反制中國的政策。

陸從虎寶寶 長成了大老虎

答：是的，華盛頓從上到下、從政府到國會現在一致認為，無論做什麼事，都需要從「與中國正在進行冷戰」的角度出發。這個意見在川普政府逐漸成形，並發展成全面性的政策。川普政府正發展就中國崛起在各領域的激烈競爭的應對策略，包括軍事科技、太空、網路、陸海空，和未來在商業和軍事上有重大潛力的量子運算、人工智慧以及5G網路。就我所見，其中隱含的理論是「老虎理論。2002年WTO接受中國加入，宛如領養一隻老虎寶寶，餵牠喝牛奶，關係融洽。16年後牠長成一隻大老虎，盤踞在我們身旁，吃了很多肉。美國與中國處於新冷戰隱含的思維是，「現在開始不應該再餵老虎吃東西」。

逮捕孟晚舟 陸民間起反感 問：您才訪問上海，海南等地，對於華為財務長孟晚舟應美國司法互助的要求在加拿大被扣留，引發陸、加、美的關係緊張，您應該聽到了很多不同的意見，您的觀察是？

答：我傾向以下面幾個方向去看這個問題。第一，逮捕她的時間點、以及此舉掀起的關注程度。如果以常理來判斷，為了外交上的考慮至少也應該考慮延後。波頓說他知道此事，但沒人告訴總統。如果這是真的，那不是該有的做法。第二，一位跨國公司的高層被捕、是個人還是公司應該被罰？那是另一個必須回答的問題。司法部必須有答案，國家安全顧問也應該要想一想。第三個問題是，一個人是否應該在第三國被攔截？我不知道答案，但現在被提出的問題是，執行逮捕令，加拿大可能把它視為政治犯罪而非刑事犯罪，法官就可能認定引渡不適當。

問：您接觸到的大陸方面對這次事件的看法呢？

答：我發現在中國，大家把華為當成民間企業的模範，相較於中興不是由共產黨掌控，是一家好企業。美國有很多人認為針對這個官方控制公司的違法行徑，送給中國一個訊號。但中國人的想法正好相反。

美國很多人不會想到，美國的做法和想要達成的政策目標剛好相反，逮捕孟晚舟可能引起中國民間的反感。

美封殺華為 正是冷戰思維

問：美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）警告台灣不要購買華為產品，是否是美國對陸科技戰的一環？

答：他會說這種話我不意外。這正是冷戰思維的問題之一。日本政府近日也很擔心，因為日本產業界正在大舉投資大陸，他們希望能夠獲取高達6億中產階級的大陸市場。中國人對日本的產品普遍有好感。不過，日本同時擔心美國關閉對陸市場，會讓日本和美國衝突。所以日本官員走透透，嘗試找出一個能夠避免與美國摩擦的最好方式。

（施施、蔡鵑如、蔡致仁、諶悠文／記錄整理）

(中國時報)