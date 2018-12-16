台應記取米洛斯滅亡教訓

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中國時報
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熟悉台海事務的包道格昨天在台灣問題上和參與座談的嚴震生教授有精彩的對話。嚴震生在評論包道格的演講時刻意提到了修昔底德陷阱，並表示雅典和斯巴達的角力有一個小插曲往往被人忽略，就是雅典一個盟邦米洛斯MELOS被斯巴達所滅，以此說明台灣應該在陸美角力下特別謹慎。

嚴震生教授在昨天的座談會上特別提到，他到訪希臘時特別造訪了米洛斯這個地方，帶給他很多思考。他因此認為，台灣處於中美角力的環境下應該要十分謹慎，要以史為鑑，當初雅典承諾米洛斯給予安全保護，斯巴達向其招降但為米洛斯所拒。不過，最後結果是斯巴達攻打米洛斯時，雅典作壁上觀。包道格則在回答時意有所指的表示，雅典的小盟邦米洛斯被斯巴達所滅，原因是雅典的海軍沒有準備好，根本沒法保護這個小盟邦。而美國的海軍強大，間接暗示歷史條件不同，給人十足想像空間。

包道格在接受記者專訪時表示，他對於台灣人民展現出的智慧和活力印象深刻。他建議台灣應該保持低調，以維持經濟競爭力為優先。除了應該爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP）、「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）等貿易協定，台灣也應立即與美國洽簽雙邊自由貿易協定，維持台灣企業的競爭力。他並表示，北京在主權上不可能退讓，台灣的優先應該是改善體質，維持現狀為自己找到最有利的定位。

(中國時報)

新冷戰 不會重蹈鐵幕對峙 雅典袖手米洛斯遭斯巴達攻陷

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