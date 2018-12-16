川普看電視做決策 毀美陸協議

2018年12月16日 01:51 中國時報 施施 、 蔡鵑如 、 蔡致仁 、 諶悠文 ／記錄整理） ／記錄整理）

坦率又有獨特觀點的包道格在昨日的演講中爆料指出，據他了解，北京和華盛頓的代表費勁九牛二虎之力達成協議後，竟然因為美國總統川普前日看了福斯電視台節目主持人的盧．杜伯斯（Lou Dobbs）節目後決定反悔，終至協議功虧一簣。而杜伯斯講話的內容是他和納瓦洛談話的結果！

前美國在台協會台北辦事處處長包道格昨日在演講後，和長風基金會董事長江宜樺、政大教授嚴震生舉行座談時語出驚人，表示根據他的了解，川普派出的貿易談判小組才剛與劉鶴領軍的陸方代表團展開磋商，川普就因為看了福斯新聞台名嘴杜伯斯（Lou Dobbs）的評論，在衝動情緒下做出錯誤判斷。之後美方小組人員提交談判進度報告時，川普根本連看也沒看，堅持繼續對陸制裁，這種「光憑電視節目就做出決策」的做法讓他難以認同。包道格還透露，杜伯斯在節目播出前，還訪問了前白宮策士巴農。巴農向來主張採取強硬貿易措施，也曾宣稱川普的戰略就是要讓北京「痛得難以承受」。

包道格在接受本報採訪時表示，他認為陸美貿易戰非常棘手。雙方談判時間扣掉美國的耶誕假期加上中國的農曆新年，實際上剩下的時間只有30天。在他看來，貿易戰的結果有下列幾個可能：敵意退散：美國與大陸的經濟冷戰結束。如果是這個情況，他認為大陸會讓美國開心，從美國採購更多產品，包括半導體相關產品，這可能導致大陸減少對台半導體、對韓、對日的採購。「在台北、華府、東京和首爾間，製造一些想像空間」。另外一種可能是達成某種協議，降低貿易赤字，大陸擴大對美農產品採購，但美國對中國實施文化和科技方面、而非貿易上的冷戰。不過，他認為，川普當總統，你不會知道會是哪一種結果。

他並表示，川普主導的重新和加拿大和墨西哥的貿易談判，和歐盟達成的談判改變都「微不足道」。但他認為和大陸談判的情況會不一樣。對美國來說，大陸很大，威脅性嚴重，和北京達成協議，要比和南韓日本更困難，更何況日韓是美國的盟友。總統的團隊中，有許多人不願意與中國有協議。「我們必須看其中哪一派更具說服力」。

(中國時報)