選後算帳 柯P批民進黨很奇怪

2018年12月16日 01:51 中國時報 林縉明 、 吳岳修 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市副市長陳景峻表示，不會對民進黨有怨恨。（吳岳修攝）

民進黨籍台北市副市長陳景峻幫台北市長柯文哲站台助選遭檢舉，民進黨新北市黨部認定違反黨紀，將送黨中央評委處理；面對陳景峻恐被開除黨籍，柯文哲15日表示，民進黨一邊說要合作，卻又有很多不友善行為，實在很奇怪，呼籲民進黨「選舉結束了，應該要放下」。

至於同為民進黨籍的北市府民政局長藍世聰也被質疑違反黨紀，民進黨台北市黨部則說，因為沒接到民眾檢舉，所以沒有違反黨紀問題。

黨部開鍘 陳坦言很意外

台北市長選舉期間，陳景峻多次替柯文哲站台，遭人檢舉涉及黨紀爭議，民進黨新北市黨部前天認定陳有違反黨紀事實，將送評委會處理，最重將祭出除名處分。

陳景峻昨直言「很意外」，強調自己重視做人跟政治倫理，會默然接受任何黨紀評議，也希望他是最後一個犧牲者，對民進黨不會怨恨；至於個人去留問題，陳景峻說，他已多次表達離開意願，「如果再不走，那也太矯情了」。

事過境遷 柯籲綠應放下

陳景峻疾呼，若不能放下，又怎能坐下來談？人民要求生活溫飽，不想看藍綠白猜忌角力，民進黨至今還在喬主席、搞派系，如果不能記取教訓，只讓人民看到算計、卡位跟政治利益，「人民還會再一次用選票教訓民進黨」。

外界認為綠營此舉是秋後算帳，柯文哲昨直言，民進黨一面說要柯綠合作，卻又頻頻出現不友善行為，像是處分陳景峻、柯蔡會後文化部又跑出來罵他，這很奇怪，「選舉已結束，很多東西應該放下」，最近實在太忙，還沒與陳景峻談慰留，很多事情等見面再談。

最大困擾 到底誰說的算

美麗島電子報董事長吳子嘉則透露，日前與柯文哲見面時，柯私下表示不想跟蔡英文總統見面，柯文哲昨解釋，並非不想見蔡，而是講完以後要落實，就像做生意談完後要執行才算數，「不然跟老闆講完，底下夥計沒有一個要聽話的，講了有什麼用」。

柯P以蔡柯會為例，當天市府提出需要中央協助的地方，結果文化部馬上跳出來罵北市府，後來心想講了也沒用。柯文哲說，民進黨有個很大的問題，「到底誰是民進黨，到底誰說的算？」總統講的話，看來文化部好像也不買帳，這是他對民進黨感到最大的困擾。

(中國時報)