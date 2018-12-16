謀大位 柯家軍要走自己的路

2018年12月16日 01:51 中國時報 曾薏蘋

白綠分手後，蔡英文邁向連任之路更是難上加難，面對「天公仔囝」的柯文哲，與其期待續前緣，不如專心做好黨內整合，在總統職權的國防、外交、兩岸上提出新思維。選舉大敗，絕非偶然，想要「大破大立」，就要「大徹大悟」，「選舉會輸的主因，就是你每天都在想選舉」。

九合一選舉時，身兼黨主席的蔡英文總統希望能與柯文哲繼續合作，但2014年柯文哲從素人參選，沒有組織及一兵一卒，民進黨雙手奉送給柯文哲數十萬基層組織票，只是隨著柯文哲日漸坐大，早已不需要和民進黨再續前緣，事實也證明，這次九合一選舉，民進黨抽掉柯文哲的組織系統，但柯文哲依舊當選，顯示柯文哲的實力早已不可一世。

柯文哲雖說2020不會選總統，但柯文哲能在短短執政四年，從沒有一兵一卒到現在千軍萬馬，自成「柯家軍」，除了台北市的實力，更有全國知名度，「說不會選」，一切言之過早。

2020總統大選，蔡英文最強的敵人不見得是國民黨，反而是支持者高度重疊的柯文哲，因此，能拉攏柯文哲，且透過柯文哲成為她與對岸的「白手套」，本來就是蔡英文最好的一盤棋，只是柯文哲的政治實力已非吳下阿蒙，從這幾次對民進黨的發言、「蔡柯會」的態度，還有台北市立委補選合作破局，顯示柯文哲堅走自己的路的態勢非常明顯。

除了柯文哲的意願，還有柯文哲的政策與發言成天惹惱獨派與民進黨支持者，未來彼此政治上的合作，尤其是選舉，顯然非常有限。

蔡英文在敗選後，從黨主席、立委補選、蔡柯會，每一步都討罵挨，大家期待她好不容易從深宮走到迴廊，結果兩次迴廊談話，不是在談家務事，就是在指點閣揆該做的事。

既然蔡英文對外宣稱，她已經辭去黨主席，那就該把重心放在總統職權該做的事，例如國防、外交及兩岸，這是總統獨有權力，更是柯文哲力有未殆之處，何不以此重點取勝。

選舉大敗後，黨內各派系猜忌不斷，黨主席沒人敢接，到最後一刻才擠出人選，蔡英文雖然已不再是黨主席，但也是民進黨份量最重的人，對黨內，要出手整合，撇除私心當「桶箍」，促成民進黨集體式領導，並極力栽培及確立自己下屆總統候選人的地位，才能重建民進黨。

(中國時報)