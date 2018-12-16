護子弟兵 柯拿髒髒包嗆何志偉

2018年12月16日 01:51 中國時報 林縉明 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

何志偉（左一）15日以車隊在大同、士林區掃街拜票，並與支持者合影留念。（郭吉銓攝）

台北市士林、大同區立委補選才完成登記，選戰即進入白熱化，「柯家軍」陳思宇暗酸對手是「連勝文們」，卻反遭起底是「政三代」。民進黨參選人何志偉15日強調，無法選擇出身，但可以選擇努力；台北市長柯文哲則對何志偉稱彼此是「好朋友」，以「好到會說我是髒髒包？」開炮切割和何志偉是好友。

陳思宇前天登記出征並暗諷對手是「連勝文們」，隨後被網友起底，指她也出身政治世家，父親是北市議員陳建銘、姑姑陳靜敏是民進黨不分區立委，爺爺陳安邦還曾任國大代表，直指她根本半斤八兩，且是「政三代」。

面對網友質疑，陳思宇昨在士林市場掃街時坦言，政二代的稱號從小就跟著她，也因為父親在她很小時就擔任公職，反而受到比別人更公開透明的監督。

陳思宇說，擔任北市觀傳局長推銷政策、政績，臉書粉絲互動較少，前天瞬間湧入上千人留言，有批評指教、也有鼓勵，有人認為用字遣詞不是那麼精準，這就是台灣社會多元的地方，所有批評她都會虛心接受。

對子弟兵發言惹議，柯文哲昨緩頰說「還好啦，畢竟她也算新人」；談到立委補選選情，柯認為，應會與北市長選舉類似，差距在1至2％，不是險勝就是險敗。

何志偉前天稱與柯文哲是好朋友，柯昨天提起今年5月民進黨決定自提市長人選前，何志偉以「髒髒包」、「吃完會弄髒自己」形容他，柯反問：「好朋友好到會說我是髒髒包？」柯強調，要選舉的人都會釋出善意爭取支持，但還是親疏有別，切割意味濃厚。

何志偉則回應，跟市長在市政上的努力，不只有一句「髒髒包」，這只是針對時空背景的一個形容詞，若市長仍介意，他表達歉意。至於被對手嘲諷是「連勝文們」，何志偉說，雖然無法選擇出身，但可以選擇努力，也用陳思宇父親的競選口號「經驗無可取代」，暗示自己8年議員經驗比陳思宇加分。

(中國時報)