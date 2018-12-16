雙城論壇 綠營學者議員都不來

2018年12月16日 01:51 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

「台北－上海雙城論壇」19、20日將在台北市舉行，因柯綠合作破局，親綠學者與綠營議員傾向不出席，台北市長柯文哲15日表示，城市交流應放輕鬆一點。民進黨北市議會黨團總召張茂楠坦言，柯綠在北市立委補選合作破局，雙方失去互信基礎，且市府僅發邀請函，未聯繫確認，去不去還在研究。

雙城論壇今年由北市主辦，19日晚間舉行晚宴，20日主論壇登場，市府廣邀數十位府外學者參與兩岸議題討論，目前確定出席名單有邵宗海、張五岳、賴岳謙、邱坤玄、劉孟俊等人。

立委補選柯綠合作破局，如今傳出綠營背景學者拒絕市府邀請出席雙城論壇，柯文哲說，看幕僚在擬名單，不僅綠營學者不出席，目前為止，民進黨議員也沒參加，他認為，「有時候大家應該放輕鬆一點，就是城市交流而已，不要弄得大家都很緊張」。

對此，張茂楠指出，若立委補選柯綠合作，彼此還保有合作、互信基礎，現在「三腳督」成定局，且黨中央正在選黨主席，沒有特別指示，出不出席就看個人決定，不論參加或不參加都需要審慎思考，他個人還在研究，看怎麼選擇對各方最有利。

綠營議員許淑華、梁文傑則排定出國行程，確定缺席雙城論壇。許淑華說，選後到就職這段期間，很多人安排出國行程，所以不克出席，但柯市長稱綠營議員都不出席，好像有點政治偏頗；她還說，多次詢問府方雙城論壇內容，卻都沒得到正確訊息，「連內容都不知道的論壇，要議員如何決定要不要到場」。

北市府發言人劉奕霆表示，從前市長郝龍斌至今，雙城論壇僅邀請議員參加晚宴，主論壇部分，議員若需索取資料，待會後提供，目前出席單仍在確認中。

(中國時報)