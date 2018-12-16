打破醬缸文化 國民黨方能重返執政

2018年12月16日 01:51 中國時報 楊佳穎

新聞透視九合一選舉國民黨大勝，在民進黨著手調整人事之際，國民黨一面沉浸勝選氛圍，黨內也同時為總統初選機制炮聲隆隆、狗咬狗一嘴毛。如今黨內總統人選討論度最高的，無非是黨主席吳敦義及新北市長朱立倫，無論最終誰出線，國民黨若仍無法醒悟，走出陳腐的宮廷政治及醬缸文化，2020再度被民意淘汰也不無可能。

派系操作自廢武功

2020總統人選如何產生，國民黨中央雖數度重申7成民調、3成黨員投票的既有規定，並稱若登記參選人達成協議採全民調也尊重，但黨內至今仍爭論不休，除了兩顆「太陽」吳敦義及朱立倫表現曖昧不明，黨內喊出的「中生代」接班，檯面上卻也無人有意表態，讓黨陷入一團迷霧，也擴大各派系、陣營的操作空間。

先是中生代藍委林為洲與台北市議員當選人羅智強開出第一槍，具名呼籲黨內初選採全民調；另傳出擁吳派也正盤算機制，盼確保吳敦義出線。此外，林為洲先前因新竹縣長提名一事槓上黨中央，日前上廣播節目專訪時，除一一評斷黨內「可能」的總統候選人，直言吳敦義選2020是「好到柯文哲」，甚至脫口批組發會主委李哲華「就是吳敦義的狗」，雖然事後為失言數度道歉，李哲華仍態度強硬稱「哪有這麼簡單」，讓黨內風暴再起。

別讓黨意凌駕民意

向來保守、輩份分明的國民黨，過往總是共推總統候選人並「拍手通過」，像吳敦義這種擁有勝選光環的黨主席，成為被推舉的對象看似順理成章；但如今面對講求公開透明、公平公正的時代，人民厭惡黑箱政治，且國民黨從「換柱」到新竹縣長提名「楊文科」模式，哪次不是惹得一身腥，除了場面難看，也失去民眾信任。

政治人物要感動人民、獲得認同並非易事，但要惹出反感、譏諷卻輕而易舉。九合一選舉民進黨多個縣市翻盤，以及高雄市長韓國瑜的「韓流」快速崛起，並非民眾開始肯定國民黨，而是展現民意變化快速，以及接地氣的重要性。如今國民黨面對黨內初選應盡力溝通、謹慎為之、尋求共識一致對外，別在勝選之際迷失，讓黨意凌駕民意，枉費握有一手好牌。

(中國時報)