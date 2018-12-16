黃煌雄看東廠 殺傷力超乎預期

2018年12月16日 01:51 中國時報 季節 、 呂昭隆 ／專訪 ／專訪

黃煌雄表示，「東廠」事件嚴重挫傷政府公信力，他選前就不看好民進黨選情。圖為國民黨立院黨團書記長曾銘宗（中）率領黨籍立委將「東廠」字樣看板貼在促轉會大門牆上。（本報資料照片）

促轉會前主委黃煌雄接受本報專訪，他坦言，2108選前大家都在講「1124滅東廠」，顯見此事挫傷政府公信力，讓他選前就不看好民進黨選情，但結果比他預判的還慘。他再度重申，促轉會只剩1年多的時間就要提出總結報告，必須抓緊時間找出新主委並重組團隊，才能完成工作並浴火重生樹立形象。

黃煌雄日前發表一篇名為〈一份獻禮─促轉會浴火重生的路徑導引〉文章，他說，會寫該文是因為自己當過100多天的促轉會主委，對促轉會有感情也有責任，離開後已沉澱下來了，可以更認真徹底的省思一下過去和往後促轉會可能要面對的種種。

他說，其實在選前就已構思好文章架構，選後又看到行政院長賴清德的談話提到促轉會，就覺得可以發表了。

至於當初為何要請辭？黃煌雄說本來高層不讓他辭職，最後是他堅持要辭職的。當然就是因為九一二事件（東廠事件），他這一輩子沒做不公義的事情，從沒有那樣公開向人道歉，事件當事人不是他找來促轉會，他也不熟，說的內容他事先也不知道更不認同，但發生了他要負責一切，出面道歉後，也萌生辭意。

針對促轉會主委懸缺至今，他指出，從請辭到選舉日間隔1個多月，固然在選前的氛圍不可能正式提名人選，但總統府和行政院要私下先想好人選並跟對方談過，授權對方組成適當的團隊，畢竟找人和組團隊都需要時間。

記者詢問為何促轉會陸續公布的平反名單中，部分是大陸宣稱的中共地下黨人？對此，黃煌雄稱，名單主要從白恐和二二八基金會的補償名單而來。

至於辭職後的生活，黃煌雄笑稱自己還是很忙，他希望能夠仿效英國倫敦政經學院（LSE），籌辦台灣／台北政經學院（TSE），像LSE締造引導20世紀三大思潮的大師一樣，讓TSE引領未來世界風潮，這比當促轉會主委還有意義。

(中國時報)