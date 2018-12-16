別再縱容促轉會吞噬政府威信

2018年12月16日 01:51 中國時報 季 節

黃煌雄苦口婆心的撰寫專文，對政府應如何重振促轉會聲望提出建言，卻馬上被促轉會發新聞稿反駁。如果繼續用這樣的態度，無視選舉結果不深刻反省，促轉會將持續把民進黨拖下水。

促轉會宣稱該會是獨立機關，委員只有在法定事由下始得由行政院院長免除或解除職務，若僅因正副主委出缺即主張全面改組，恐誤解相關法律，這無疑是停留在傳統領導思維。

因為，當促轉會因故導致該推動的事情推不動了，難道不該思考去留問題？怎麼能說因為自己是獨立機關，就可以什麼事都辦不成也沒關係，光領薪水就好了嗎？

儘管促轉會新聞稿中宣稱自創立以來，會務運作如常，絕無空轉。乍看平反名單確實在黃主委離開後，也持續公布，好像不受正副主委懸缺影響。但這不表示促轉會可以持續順利的推動業務。因為促轉會涉及了很多價值觀取捨的問題，如果無法給予外界足夠中立客觀的形象，做出的決定很容易被認為是在黨同伐異。

例如，目前促轉條例沒有碰到的原住民轉型正義問題，到底為什麼要迴避？因為碰了對執政黨選情沒有幫助嗎？如果要碰未來要怎樣做才能服人？乃至於之後可能碰上的中正紀念堂、各地蔣中正銅像和蔣中正定位問題，這些本來就是社會上看法高度歧異的事情，當促轉會自比為東廠，並揚言要在選舉時針對國民黨的侯友宜好好操作後，促轉會往後的所做所為，還能夠讓偏藍民眾甚至中間選民信服嗎？

就算促轉會目前推出的平反名單，也遭外界質疑當中部分人士為中共認定的地下黨員，批評民進黨政府一邊控訴新黨涉共諜案加以抓捕，一邊幫昔日共諜平反。

一個在社會上缺乏足夠公信力的政府機關，就算名為獨立機關，做出任何決策，都只會挑起更多的紛爭，而非促成和解。

所以，誠然法律上促轉會委員確實沒有義務全部請辭，但為了重塑促轉會的社會公信力，適度改組有其必要性，否則只會不斷給民進黨政府放火，也將把民進黨的選情拖下水。

(中國時報)