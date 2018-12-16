2020試水溫 吳敦義啟動感恩之旅

國民黨主席吳敦義將啟動選後謝票，但黨部堅稱不用過度聯想。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國民黨2020總統大位誰出征，如今傳出黨主席吳敦義將啟動選後謝票「感恩之旅」，另也安排媒體拜會行程，引發「試水溫」聯想。黨發言人洪孟楷強調，選前走透透、選後無消無息並非台灣人應有的人情世故，感恩茶會完全是為感謝民眾對黨的信任及肯定，不用過度聯想。

吳敦義挾著勝選黨主席氣勢，成國民黨2020總統討論人選之一，但吳至今仍拒表態。對於國民黨將啟動「感恩之旅」，洪孟楷指出，吳敦義收到許多民眾反映，於中常會提出這樣的想法，中常委也一致認為是好的方向，盼吳再度下鄉向民眾致謝，「不要好像選前很多活動，勝選後卻沒任何表示」，相關細節仍在討論中。

洪孟楷還說，吳敦義特別指示，由於餐會太過鋪張，黨也沒這麼多資源，將以茶會辦理，也不限只到勝選縣市，沒勝選的地方仍有很多支持國民黨的朋友，雖然不一定能全台縣市都走到，但一定會妥適安排，以最多可囊括的區域為主。

至於外界聯想吳敦義是為角逐2020試水溫，洪孟楷則說，吳是現任主席，由他帶領黨向大家表達感謝，是再適合不過的事，不用過度聯想；至於總統初選，相關辦法組發會將盡快訂出，並由中常會確認後發布，一定會是公平的遊戲規則。

巧合的是，前國民黨政策會執行長蔡正元昨也於臉書發表《國民黨內戰？》一文，點明吳敦義「黨意」支持度高，但「民意」支持度低，要面對的挑戰不是去強調戰功大小、宣傳領導黨度過困境的勞苦功高，更不是找人去辯駁全民調缺點，而是像韓國瑜的戰略，快速在民間提升人望，「如果不能提高人望，並反應在民調上，再多年的磨劍，最後還是會落了一場空」。

另一方面，眼見國民黨為總統初選機制炮聲隆隆，民進黨前立委林濁水也調侃，從最新民調來看，總統蔡英文競選連任，只贏吳敦義，現在民進黨各派系表態支持蔡參選，「千萬要努力祈禱媽祖婆讓吳敦義成功運用主席職權擋掉其他人，由自己參選了。」

(中國時報)

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