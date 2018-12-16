執政回憶錄 馬最痛心太陽花誤國

2018年12月16日 01:51 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

前總統馬英九下周將發表新書《八年執政回憶錄》，他在「挫敗與挑戰」的篇章中特別對當年的太陽花學運指出，太陽花學運傷害台灣經濟發展大局，誤國之深，為害之烈，「最令我痛心遺憾」，他甚至不諱言地說「那些讓台灣停滯不前的罪人啊！」

馬英九在這次九合一選戰中輔選不遺餘力，2020總統選戰動向也備受外界關注。對於參選2020民調比總統蔡英文高，是否有意回鍋參選？馬昨笑回「謝謝你關心」；至於黨內總統初選是否應採全民調，他也僅說「大家多討論」。不過，馬在新書中一句「唯有謙卑的鞠躬，才能再挺起身來」，也讓新書未發表就受到矚目。

《八年執政回憶錄》由馬英九口述、總統府前副祕書長蕭旭岑執筆，馬也以「走這一路」為題寫序。

對於九合一選舉被稱「瘋狂輔選」，馬坦言，在黨主席及總統任內犯的錯，導致國民黨無法繼續執政，也讓許多民眾在政黨輪替後生計困難，「我為此屢屢自責、深感愧疚」，因此只要是黨提名的候選人都盡全力幫忙，盼他們能當選，使人民生活更好、兩岸關係更好。

馬英九還說，秉持檢討自我、承擔責任的態度，回憶錄中回顧了自己任內重大施政成敗，對於事件轉折的細節都有描繪，針對過去一些沒機會澄清的問題也有完整說明，盼在事件沉澱後能還原全貌，並再次檢討過去，「凡是我曾經犯過的錯、發生的缺失，我不文過、更不飾非，誠心檢討、誠懇道歉」。

談起任內達成哪些成績最高興、什麼事最遺憾，馬則說，任內完成簽署《台日漁業協議》及《台菲漁業執法合作協定》，解決台日、台菲40年的漁業糾紛，讓學生時期理想能圓夢，由衷感恩；至於太陽花學運把好不容易簽署的《兩岸服貿協議》冷凍至今，傷害台灣經濟發展大局，「誤國之深，為害之烈，最令我痛心遺憾」。

(中國時報)