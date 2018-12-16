執政回憶錄 馬最痛心太陽花誤國

友善列印
中國時報
／台北報導

前總統馬英九下周將發表新書《八年執政回憶錄》，他在「挫敗與挑戰」的篇章中特別對當年的太陽花學運指出，太陽花學運傷害台灣經濟發展大局，誤國之深，為害之烈，「最令我痛心遺憾」，他甚至不諱言地說「那些讓台灣停滯不前的罪人啊！」

馬英九在這次九合一選戰中輔選不遺餘力，2020總統選戰動向也備受外界關注。對於參選2020民調比總統蔡英文高，是否有意回鍋參選？馬昨笑回「謝謝你關心」；至於黨內總統初選是否應採全民調，他也僅說「大家多討論」。不過，馬在新書中一句「唯有謙卑的鞠躬，才能再挺起身來」，也讓新書未發表就受到矚目。

《八年執政回憶錄》由馬英九口述、總統府前副祕書長蕭旭岑執筆，馬也以「走這一路」為題寫序。

對於九合一選舉被稱「瘋狂輔選」，馬坦言，在黨主席及總統任內犯的錯，導致國民黨無法繼續執政，也讓許多民眾在政黨輪替後生計困難，「我為此屢屢自責、深感愧疚」，因此只要是黨提名的候選人都盡全力幫忙，盼他們能當選，使人民生活更好、兩岸關係更好。

馬英九還說，秉持檢討自我、承擔責任的態度，回憶錄中回顧了自己任內重大施政成敗，對於事件轉折的細節都有描繪，針對過去一些沒機會澄清的問題也有完整說明，盼在事件沉澱後能還原全貌，並再次檢討過去，「凡是我曾經犯過的錯、發生的缺失，我不文過、更不飾非，誠心檢討、誠懇道歉」。

談起任內達成哪些成績最高興、什麼事最遺憾，馬則說，任內完成簽署《台日漁業協議》及《台菲漁業執法合作協定》，解決台日、台菲40年的漁業糾紛，讓學生時期理想能圓夢，由衷感恩；至於太陽花學運把好不容易簽署的《兩岸服貿協議》冷凍至今，傷害台灣經濟發展大局，「誤國之深，為害之烈，最令我痛心遺憾」。

(中國時報)

2020試水溫 吳敦義啟動感恩之旅

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。