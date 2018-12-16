電廠卡關 房仲教父斥官僚

2018年12月16日 01:51 中國時報 王玉樹 、 王文吉 ／綜合報導 ／綜合報導

房仲界教父王應傑集資要在台中港區籌蓋天然氣電廠，申請土地卻遭推三阻四，痛批國營單位「官僚」，政府自己成了民間投資障礙。（本報資料照片）

房仲教父電廠夢受阻！75歲的東森房屋董事長王應傑今年成立中佳電力，集資120億要跨入電力領域，看上台中港石化園區土地，預計興建2座共100萬瓩天然氣機組，不過建廠土地被國營台中港務公司以「氣爆」質疑拖住，求助經濟部也置之不理，讓他痛斥政府「官僚」、「成投資障礙」！

看到中美貿易戰台商回流需電、反空汙抵制燃煤發電，加上去年初《電業法》開放電業自由化，王應傑因此找來三重幸福水泥董事長陳兩傳、穩鼎石化副董邱永星等傳產大咖集資蓋電廠，既是圓夢，也想解決國內缺電問題。

鼓勵投資 痛批都是騙人

中佳電力目標在2023年完工發電，成為國內第8家民營天然氣電廠。不過達成這目標，要先「過五關」，拿到建廠用地、供氣、環評、地方政府，台電電源引接線等同意書。之後才能動工，最後跟台電簽下購售電合約。

供氣方面，中佳8月已取得中油同意書，能從2024開始供應天然氣，但所需的11公頃土地面積，卻卡關無著。王應傑說，本看上台中港區石化產業專區與離岸風電組裝專區兩塊土地，3月時港務人員說沒問題，6月去函申請，但港務公司經理鍾英鳳卻以「會不會氣爆啊」為由擋住。王氣的說：「這是甚麼外行話！中油儲氣槽在那邊都准蓋了，何況我們主要是電力設備。」

王應傑表示，台中港那片土地閒置多年，給民間承租可帶進租金，又能鼓勵民間投資，可說是雙贏，卻被一個快退休不敢做決定的人擋住，根本是「官僚」。求助經濟部部長沈榮津，原本願協助，後又忙離岸風電的事，推說不缺電，不願給答案。

求助經濟部 碰軟釘子

王應傑說，如果台電自己投資，要編100億到120億，現在是民間願意自己出錢。而《電業法》修訂原意是希望鼓勵民間投入電廠籌設，但到現在快兩年，至今未有一家成立，形同具文。「民進黨政府根本騙人！」

他強調，如果蓋好，台電不願跟他們簽購售電合約，那虧本自己要吃下，「但現在政府沒有幫我們排除投資障礙，反而還阻撓愛台灣的民間企業，這怎能不讓人憤憤不平。」

用地不符 建議另覓他處

台中港務分公司業務處經理王汎今回應，燃氣火力發電廠設在石化區與用地不符，其次LNG接收站與其他建物須有一定安全距離，建議業者另覓他處。如果想在旁邊的離岸風電國產化專區，就得等待明年招商後，再檢討是否有空地。

(中國時報)