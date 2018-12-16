私校10大傑出校長 康橋許銘欽獲獎

2018年12月16日 01:51 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

中華民國私校文教協會今年針對私立學校第二度頒發10大傑出校長獎，遴選出私校校長共10人，表揚其在校務經營上的努力。康橋國際學校青山校區許銘欽校長獲獎，消息傳回，讓全校欣喜萬分。

康橋國際學校青山校區校長許銘欽由公立小學退休，曾獲頒台北市「優良校長獎」及教育部「校長領導卓越獎」，自2010年到康橋後積極推動自主學習、個性化教育，關注教育本職，因而獲獎。

私立學校10大傑出校長獎14日上午於國軍英雄館1樓大禮堂頒獎，許銘欽在康軒文教集團董事長李萬吉及康橋各校區校長、青山校區一級主管陪同下接受頒獎，消息傳回學校，全校師生與家長都相當開心。

康橋國際學校表示，許銘欽引領教學思潮，關注教育本質，帶領老師精進，致力課程精粹，重視學生學習，多年來不僅引領著康橋成為小學教育的典範，也獲得許多教學及學校經營獎項，是康橋小學發展的幕後重要推手。

康橋表示，許銘欽到康橋後在既有課程與教學基礎上，引領青山校區邁向顛峰，以和善親切、專業精進、敬業樂群與追求卓越的KCIS團隊為理想的教師圖像，並致力於培養學生4大關鍵能力，達成學校教育目標。

康橋特色課程「青山Time」深獲家長好評，幕後推手就是許銘欽。許銘欽認為，學校教育是人生過程的部分，人生就是由思考、判斷、選擇、決定等關鍵因素組成，是不斷嘗試錯誤的歷程。他主張這堂課只給孩子時間，此外「什麼都不給」，而往往孩子最後的成果都讓人十分驚艷。

康橋老師分享，許校長常教導大家，各項活動要回歸教育本質，老師要用120公分的角度，陪伴孩子看事情，做一個啟發孩子創意的教學者，這對老師來說是創意教學的關鍵，也是康橋青山校區可以多年獲得全國創意教學KDP國際認證比賽特優的關鍵，許校長功不可沒。

(中國時報)