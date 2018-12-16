私校10大傑出校長 康橋許銘欽獲獎

康軒文教集團李萬吉董事長率領康橋各校區校長陪同許銘欽校長受獎。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導

中華民國私校文教協會今年針對私立學校第二度頒發10大傑出校長獎，遴選出私校校長共10人，表揚其在校務經營上的努力。康橋國際學校青山校區許銘欽校長獲獎，消息傳回，讓全校欣喜萬分。

康橋國際學校青山校區校長許銘欽由公立小學退休，曾獲頒台北市「優良校長獎」及教育部「校長領導卓越獎」，自2010年到康橋後積極推動自主學習、個性化教育，關注教育本職，因而獲獎。

私立學校10大傑出校長獎14日上午於國軍英雄館1樓大禮堂頒獎，許銘欽在康軒文教集團董事長李萬吉及康橋各校區校長、青山校區一級主管陪同下接受頒獎，消息傳回學校，全校師生與家長都相當開心。

康橋國際學校表示，許銘欽引領教學思潮，關注教育本質，帶領老師精進，致力課程精粹，重視學生學習，多年來不僅引領著康橋成為小學教育的典範，也獲得許多教學及學校經營獎項，是康橋小學發展的幕後重要推手。

康橋表示，許銘欽到康橋後在既有課程與教學基礎上，引領青山校區邁向顛峰，以和善親切、專業精進、敬業樂群與追求卓越的KCIS團隊為理想的教師圖像，並致力於培養學生4大關鍵能力，達成學校教育目標。

康橋特色課程「青山Time」深獲家長好評，幕後推手就是許銘欽。許銘欽認為，學校教育是人生過程的部分，人生就是由思考、判斷、選擇、決定等關鍵因素組成，是不斷嘗試錯誤的歷程。他主張這堂課只給孩子時間，此外「什麼都不給」，而往往孩子最後的成果都讓人十分驚艷。

康橋老師分享，許校長常教導大家，各項活動要回歸教育本質，老師要用120公分的角度，陪伴孩子看事情，做一個啟發孩子創意的教學者，這對老師來說是創意教學的關鍵，也是康橋青山校區可以多年獲得全國創意教學KDP國際認證比賽特優的關鍵，許校長功不可沒。

(中國時報)

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