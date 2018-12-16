林口３號機 明年９月供電有望

友善列印
中國時報
／綜合報導

破冰？新北市長朱立倫明天將前往林口電廠視察，聽取台電董事長楊偉甫報告新3號燃煤機進度，讓卡住4個月的新機組出現轉機。台電表示，如果順利，新北市應該近日會發下空汙許可，就可以趕明年3月試俥，拚9月商轉發電。

容量80萬瓩的林口電廠3號機，占備用容量率2.2%，能不能順利併聯發電，攸關行政院長賴清德2019年備用容量率重回15％法定基準承諾。但原本計今年8月「通水」時程，卻因新北勢遲遲不發水汙染防治措施許可、空氣汙染排放許可，後續試運轉測試整個大延宕。

事關明年供電，日前輿論注意後，朱立倫也釋放「不反對」訊息，明天更將親自前往視察，台電方面，則由董事長楊偉甫親自陪同報告，兩邊關係出現好的轉機。

對此台電主管表示，前幾天新北市已發給水措許可，已經給出善意。預計朱市長視察後，僅剩下一張空污許可近日也可發下。如此台電就會儘快進行通水、點火，趕明年3月進行併聯測試，然後在9月正式商轉發電。雖然到時已比原定7月目標晚，但仍可對秋冬供電帶來貢獻。

新北市政府發言人張其強表示，林口電廠機組能否運轉不是誰說了就算，只要符合法規、達到標準、按照程序，廢水及空氣汙染排放，都會予以通過，新北市政府從來就沒有「卡」台電。

(中國時報)

經部淡定 2022前不缺電

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。