林口３號機 明年９月供電有望

2018年12月16日 01:51 中國時報 王玉樹 、 陳俊雄 ／綜合報導 ／綜合報導

破冰？新北市長朱立倫明天將前往林口電廠視察，聽取台電董事長楊偉甫報告新3號燃煤機進度，讓卡住4個月的新機組出現轉機。台電表示，如果順利，新北市應該近日會發下空汙許可，就可以趕明年3月試俥，拚9月商轉發電。

容量80萬瓩的林口電廠3號機，占備用容量率2.2%，能不能順利併聯發電，攸關行政院長賴清德2019年備用容量率重回15％法定基準承諾。但原本計今年8月「通水」時程，卻因新北勢遲遲不發水汙染防治措施許可、空氣汙染排放許可，後續試運轉測試整個大延宕。

事關明年供電，日前輿論注意後，朱立倫也釋放「不反對」訊息，明天更將親自前往視察，台電方面，則由董事長楊偉甫親自陪同報告，兩邊關係出現好的轉機。

對此台電主管表示，前幾天新北市已發給水措許可，已經給出善意。預計朱市長視察後，僅剩下一張空污許可近日也可發下。如此台電就會儘快進行通水、點火，趕明年3月進行併聯測試，然後在9月正式商轉發電。雖然到時已比原定7月目標晚，但仍可對秋冬供電帶來貢獻。

新北市政府發言人張其強表示，林口電廠機組能否運轉不是誰說了就算，只要符合法規、達到標準、按照程序，廢水及空氣汙染排放，都會予以通過，新北市政府從來就沒有「卡」台電。

(中國時報)