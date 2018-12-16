冷氣團來襲 今午變天 周二急凍12℃

今年入冬首波大陸冷氣團今天下午開始影響台灣。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

氣象局表示，今日上午溫度會再增溫，但下半天起，入冬以來第一波大陸冷氣團開始南下，預計影響至周三清晨，北部及東北部天氣再度轉冷，其他地區早晚也比較冷。北部可能出現12℃低溫，沿海及空曠地區甚至僅11℃，可望出現入冬後的平地最低溫紀錄。

氣象局說，周一北部及宜花整天偏冷，最低溫預估會出現在周二清晨，北部及東北部約12、13℃，中部及花蓮約14、15℃，南部及台東約16℃。由於冷氣團的水氣不多，天氣晴朗，白天各地大致上溫暖舒適，惟日夜溫差較大，須注意適時增減衣物。

氣象專家吳德榮也在個人專欄表示，周一各地很快會轉為晴朗無雲的好天氣，但周一晚間至周二清晨由於強輻射冷卻作用，台北市清晨低溫將降至13℃左右，符合入冬以來首波大陸冷氣團的標準。

吳德榮說，由於天氣是「極晴冷」的狀態，在夜晚、清晨可能測到今年入冬的新低溫。白天在晴朗的陽光下氣溫回升、天氣舒適，冷的感覺反而會不如剛過去的一波溼冷天氣。只不過，此波大陸冷氣團伴隨著日夜氣溫的劇烈變化，年長者及心血管疾病者要多加防範。

到了周三清晨，因輻射冷卻作用仍很強，氣溫依舊偏低，白天起至周四（20日）大陸冷氣團減弱，氣溫逐日回升，西半部日夜溫差大。

(中國時報)

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