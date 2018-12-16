9萬買車爽駕 無照少年害2命

莊姓少年無照開車途經嘉義市興達路，撞死人後車子翻覆，現場怵目驚心。（廖素慧翻攝）

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中國時報
／嘉市報導

沒有駕照的17歲莊姓少年從網路買來權利車，15日凌晨載鍾姓女同學、張姓男同學外出吃消夜，在嘉義市興達路疑閃避騎機車的翁姓男子，失控衝撞對向車道的謝姓機車騎士，轎車當場翻覆；因未繫安全帶，鍾女拋飛車外、謝男被撞到頭破血流，兩人送醫傷重不治。

衝下陸橋 急閃老翁

警方調查，就讀東吳高職夜間部餐飲科的莊姓少年，昨天凌晨開車載17歲鍾姓女同學及就讀某高工日間部的16歲張姓男同學，行駛至興達路、博愛路口時，疑似從博愛陸橋下橋時車速過快，為閃避突然由文化路轉入興達路的62歲翁姓男子機車而失控打滑，衝到對向車道，先撞上28歲謝姓機車騎士，再撞上路旁小吃店前紅磚道，轎車當場翻覆，現場血跡斑斑，怵目驚心。

因車上3人都未繫安全帶，坐後座的鍾女被拋飛出車外；謝姓男子頭破血流，警消獲報趕至，鍾謝送醫不治；莊姓、張姓少年僅頭部撕裂傷，當場嚇傻。

警方調閱監視器循線找到翁男，翁供稱，他騎機車從文化路要去該間小吃店吃滷肉飯，突然聽到後方有轎車「滋滋滋」的刺耳剎車聲，趕緊往右閃避，瞬間就發生車禍，吃消夜的胃口全沒了，直接掉頭回家。

燒狗紙紮 陪天上兒

警方調查，莊姓少年、鍾姓少女均是單親家庭，莊少念夜間部，半工半讀，沒有駕照，花9萬元在網路購買權利車後常開車外出；莊母獲悉兒子肇禍釀2死2傷慘劇，錯愕難過。

警方說，莊姓少年無照駕駛，技術不純熟，且下陸橋未減速，翁姓機車騎士也有連帶責任之虞，依過失致死罪嫌分將莊少、翁男移送少年法庭、嘉義地檢署。

檢警昨天下午到嘉義市立殯儀館相驗，鍾姓少女父親悲傷低調，謝姓死者家屬情緒激動，痛罵莊姓少年無照駕駛害死兒子。謝父說，兒子在機車行工作，修理機車至深夜下班返家，竟飛來橫禍，天人永隔，兒子想養狗當寵物，他要燒狗紙紮，讓兒子在天上有狗狗陪伴不孤單。

(中國時報)

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